Starkoch Heiko Nieder im Interview – «Dort oben hat man doch einfach Bock auf gut gewürzten Tomatensaft» Seit letztem Sommer schreibt Dolder-Sternekoch Heiko Nieder die Menüs für die Singapore Airlines. Nun will er noch ein Jahr anhängen. Uns verrät er, was ihn an der Aufgabe so reizt – und was er nie im Flieger essen würde. Paulina Szczesniak

Hat sich fest vorgenommen, endlich mal nach Singapur zu fliegen: Heiko Nieder. Foto: Thomas Buchwalder

Seit einem Jahr kommt, wer mit der Singapore Airlines von Zürich nach Singapur fliegt und sich ein Business- oder Firstclassticket leistet, in den Genuss eines Gourmetmenüs von Heiko Nieder. Und daran scheint der Chef, der sich in The Restaurant des Zürcher Kulthotels The Dolder Grand 19 «Gault Millau»-Punkte und 2 «Michelin»-Sterne erkocht hat, derart Gefallen gefunden zu haben, dass er nun noch ein weiteres Jahr anhängt. Fast pünktlich zum Geburtstag des Spitzenkochs – er wird am kommenden Dienstag 51 – wurde diese Woche kommuniziert, dass das Joint Venture mit der Fluggesellschaft in die nächste Runde geht. Wieder sind für die First- und die Businessclass je vier auf die Jahreszeit abgestimmte Menüs geplant, welche die Bordküche zu einem kleinen Satelliten von Nieders The Restaurant werden lassen.