Hotelprojekt in Interlaken – Dorint baut neues Hotel Die Hotelgruppe erstellt beim Westbahnhof ein Hotel mit 94 Zimmern. Es ist das erste Schweizer Hotel der Mittelklasse-Linie des Kölner Unternehmens.

So soll das neue Hotel dereinst aussehen. Foto: PD

Die Deutsche Hotel-Marke «Essential by Dorint» will auch in der Schweiz Fuss fassen. In Interlaken entsteht derzeit das erste Schweizer Hotel dieser Linie. Es wird 94 Zimmer bieten. Die Eröffnung ist für Anfang 2024 geplant, wie die Hotelgruppe Dorint in einer Mitteilung schreibt.

«Der Hotelneubau im Mittelklasse-Segment besticht durch seine direkte Anbindung an den internationalen Bahnhof Interlaken-West und damit durch die zentrale Lage», schreibt das Unternehmen weiter.

Die Mittelklasse-Marke der Dorint Hotelgruppe «Essential by Dorint» steht nach Angaben der Gruppe unter anderem «für hohen Schlafkomfort, das beste Frühstück am jeweiligen Standort» und schnelles und kostenloses WLAN. In jedem «Essential by Dorint» werde ausserdem Wert auf eine gute und aktive Nachbarschaftspflege gelegt.

«Wir freuen uns, dass die Dorint Hotelgruppe mit diesem ambitionierten Projekt in der Schweiz weiter wächst, besonders im Drei-Sterne-Segment», lässt sich Rob Bruijstens, Geschäftsführer der Dorint Hotels & Resorts Schweiz GmbH in der Mitteilung zitieren. Die Region Berner Oberland brauche dringend ein modernes Hotel, in dem sich Urlaubsgäste und Geschäftsreisende gleichermassen wohl fühlten.

Die Dorint Gruppe mit Sitz in Köln betreibt unter den Marken «Dorint Hotels & Resorts», «Hommage Luxury Hotels Collection» und «Essential by Dorint» mehr als 60 Häuser. Drei davon befinden sich in der Schweiz, darunter das Dorint Blüemlisalp in Beatenberg.

