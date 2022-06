Neues Angebot im Oberland – Dorfrundgang durch Brienzwiler wird virtuell Ab sofort entfällt Prospekt- und Reiseführer-Studium: Der Tourismusverein hat für Brienzwiler einen virtuellen Dorfrundgang entwickelt. Beat Jordi

Mit dem Handy den QR-Code einscannen, und schon werden die Informationen auf dem Handy präsentiert. Foto: Beat Jordi

«Wyler am Brünig», wie Brienzwiler früher einmal hiess, hat eine lange Geschichte als Dorf am alten Weg von Brienz über den Brünig nach Obwalden. Der Dorfchronist Heinz Schild, seines Zeichens Schnitzler und langjähriger Führer der Dorfrundgänge, hat sein Wissen in ein Buch über Historisches in und um Brienzwiler verpackt.