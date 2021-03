Postdienst in Iseltwald – Dorfpösteler auf dem letzten Cher 49 Jahre lang war Adolf Stähli Postbote. Fast 20 Jahre lang im Fischerdorf am Brienzersee. Nun geht er in Pension. Zeit für ein paar kuriose Erinnerungen. Anne-Marie Günter

Pösteler Adolf Stähli auf seinem letzten Rundgang in Iseltwald. Foto: Anne-Marie Günter

Um 5.30 Uhr holte Adolf Stähli in Interlaken die Post für die 270 Haushalte in Iseltwald ab. Zum letzten Mal, denn er geht nach 49 Jahren als Pösteler in Pension. Unterwegs war er im gelben Postzustellauto, das er seit 2003 für seine 40-Kilometer-Tour in Iseltwald zur Verfügung hat. Angebundene Luftballons verrieten, dass es eine besondere Fahrt war. Der künftige Iseltwalder Postbote Marco Faga aus Frutigen, der bisher für Habkern zuständig war, fuhr mit.

In Zukunft als Stromableser unterwegs

Stähli brachte in den letzten Jahren 20 Jahren Briefe und Pakete nach Iseltwald; gestern fand er unterwegs zu den Briefkästen etliche Pakete, die an ihn adressiert waren. «Für mich war wichtig, die Sachen korrekt zu bringen. Ich nahm mir aber auch Zeit zum Dorfe», sagt er. Manchmal war es nicht so leicht: Das schwerste Paket, das er allein zustellen musste, wog 57 Kilogramm, und beim Zustellen einer Aussenfeuerstelle wurden seine Hände rostig.