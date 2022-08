Rollski-Event in Thun – Doppelter Fotofinish bei den Herren Am ersten Rollski-Double-Anlass boten die Athletinnen und Athleten enge Wettkämpfe. Einerseits auf flachem, andererseits aber auch auf hügeligem Terrain.

Ricky Steinauer (hinten) und Samuel Neuhaus lieferten sich an beiden Tagen ein enges Duell. Beide Male mit dem besseren Ende für Steinauer. Foto: PD

Bei besten Wetterbedingungen konnte am Wochenende das erste Rollski-Double (wir berichteten) realisiert werden. Pünktlich um 16 Uhr fiel auf der Allmend in Thun der erste Startschuss für die Kategorien U-10 bis U-12. Der flache Rundkurs hatte es in sich, gab es so doch keine Erholungsphasen während des Wettkampfes. Dies führte vor allem bei den Mädchen U-16 zu einem taktischen Rennen, das im Schlusssprint entschieden wurde. Bei den Herren konnten sich Ricky Steinauer und Samuel Neuhaus deutlich absetzen, im Schlusssprint entschied Steinauer das Rennen mit 0,3 Sekunden Vorsprung für sich.

Hoch hinauf

Am zweiten Tag der Tour standen ähnlich viele Athletinnen und Athleten am Start. Für die Erwachsenen führte die Strecke von Steffisburg über Homberg bis zum Tennisplatz in Heiligenschwendi. Die U-16 starteten um 10 Uhr auf der abgekürzten Strecke von Homberg aus Richtung Heiligenschwendi. Bei den Knaben U-16 schenkten sich Tim Marti und Jari Abegglen, beide aus Matten, nichts. Letzterer behielt das bessere Ende für sich.

Mit grossem Vorsprung siegte bei den Frauen die Thunerin Gianna Chiara Wohler. Bei den Herren lieferten sich Ricky Steinhauser und Samuel Neuhaus erneut ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen, das der Vortagessieger wiederum für sich entschied. Neben den Wettkämpfen kam auch der Pastaplausch am Samstagabend in der Badi Steffisburg gut an, bei dem rund 65 Beteiligte anwesend waren.

