«Überaus bedauerlicher Zwischenfall» – Doppelt verwendete Covid-Spritze: Niemand hat sich angesteckt Ob bei der Corona-Impfung wirklich eine Spritze zweimal benutzt wurde, kann das Spital Emmental in Burgdorf nicht mehr rekonstruieren. Susanne Graf

Wurde eine Spritze leer in die Impfkoje gebracht? Oder wurde sie nicht fachgemäss entsorgt? Foto: Beat Mathys

Für das Spital Emmental ist es ein «überaus bedauerlicher Zwischenfall», der übers Wochenende an die Öffentlichkeit drang. Es ist möglich, dass in einer Koje, wo die Corona-Impfungen verabreicht werden, die gleiche Spritze zweimal angesetzt wurde. In «20 Minuten» schilderte eine 15-jährige Schülerin, wie sie nach ihrer zweiten Impfung am vergangenen Donnerstagmorgen «gleich wieder ins Spital beordert» wurde, damit man ihr dort Blut entnehmen konnte, um es auf Hepatitis B, C und HIV zu testen.

Nun sieht sich das Spital genötigt, den genauen Hergang in einer Stellungnahme zu erklären. Demnach wurde die 15-Jährige normal geimpft. Erst als die nächste Person in der Koje Platz nahm, habe die impfende Person nach dem Einstich festgestellt, dass die Spritze leer gewesen sei.

Laut Mediensprecherin Kerstin Wälti gibt es dafür zwei mögliche Erklärungen: Entweder sei die Spritze im Nebenraum, wo sie vorbereitet wurde, gar nie aufgezogen und leer in die Koje gebracht worden. Oder die Praxisassistentin habe sie nach dem Impfen der Schülerin irrtümlich mit dem Deckel versehen und die Spritze auf das Medikamententablett zurückgelegt, statt sie fachgerecht zu entsorgen. «Es steht also zum jetzigen Zeitpunkt nicht fest, ob die gebrauchte Spritze zweimal verwendet wurde», hält das Spital fest.

Standard bei Stichverletzungen

So oder so sei «aufgrund dieser Unsicherheit» sofort das standardisierte Vorgehen bei Stichverletzungen durchgeführt worden. «Die Betroffenen wurden telefonisch kontaktiert, man hat ihnen den Verdacht geschildert und sie gebeten, für eine Blutentnahme ins Spital zu kommen», steht in der Stellungnahme. Beide hätten sich sehr kooperativ gezeigt, sagt Kerstin Wälti. Die Ergebnisse der Bluttests seien ihnen bereits mitgeteilt worden. Wie sie ausgefallen sind, verrät das Spital aus Datenschutzgründen nicht.

Obwohl beide Personen zum freiwilligen Bluttest aufgeboten wurden, wäre von einer allfälligen zweifachen Verwendung der Spritze nicht die Schülerin betroffen, die sich gegenüber «20 Minuten» geäussert hat – und deren Eltern gemäss der Gratiszeitung bereits einen Anwalt eingeschaltet haben.

«Das Spital Emmental nimmt den Vorfall sehr ernst und entschuldigt sich bei allen Beteiligten für die Unannehmlichkeiten und Ängste», schreibt es. Die internen Prozesse würden überprüft und nötigenfalls angepasst. Nach über 100’000 Impfungen sei es aber zum ersten Mal zu einem solchen Zwischenfall gekommen.

Susanne Graf ist Redaktorin im Ressort Region. Sie ist Mitglied des Tamedia-weiten Netzwerks Lokaljournalismus.

