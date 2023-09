Doppelspiel im Wankdorf – Die YB-Frauen siegen – der «WM-Effekt» bleibt aber aus Mehr Publikum für die Berner Fussballerinnen dank zwei Partien hintereinander? Der erste Versuch am Samstag liefert keine Antwort. Jürg Sigel

Vor 427 Zuschauenden gewinnen die YB-Frauen ihr erstes Heimspiel der Saison. Foto: Simon Boschi

Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland: Fast 2 Millionen Menschen sind in die Stadien geströmt, die TV-Einschaltquoten waren gut. Der Frauenfussball hat neue Anhänger dazugewonnen. In zwei Jahren, wenn die EM in der Schweiz stattfindet, unter anderem mit Partien in Bern und Thun, erwarten die Organisatoren ebenfalls volle, ja ausverkaufte Stadien. Der Frauenfussball boomt schliesslich.