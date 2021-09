Schiesssport im Oberland – Doppelsieg bei der Elite für Gündlischwand Feld Die Sieger des Amtscup-Finals sind die Gruppe Schynige Platte von den Feldschützen Gündlischwand und die Gruppe Gletscherfäger von den Eigerschützen Grindelwald.

Das sind die Sieger: die Gruppe Schynige Platte von den Feldschützen Gündlischwand. Foto: PD

Bei der Elite D/E qualifizierten sich 16 Gruppen für den Final. Diese 16 Gruppen wurden im Achtelfinal zu Zweiergruppen zusammengelost. Der Sieger kommt eine Runde weiter. Die verbleibenden 8 Gruppen wurden wiederum zu Zweiergruppen zusammengelost.

Ein Gruppenduell sei hier speziell erwähnt – dasjenige zwischen der Gruppe Stockbalm von den Bönigen Schützen und der Gruppe Steinbock von den Militärschützen Unterseen. Bis zum letzten Seriefeuer der beiden letzten Gruppenschützen waren die beiden Gruppen punktgleich. Der letzte Schuss im Seriefeuer entschied das Duell zugunsten der Böniger Schützen.

Den Finaldurchgang bestritten dann die vier Siegergruppen aus dem Viertelfinal. Mit dem hervorragenden Gruppenresultat von 368 Punkten (74, 74, 74, 74, 72) siegte die Gruppe Schynige Platte der Feldschützen Gündlischwand haushoch.

Auch die Jungen trafen ins Schwarze

Bei den Jungschützen qualifizierten sich vier Gruppen für den Final. Im ersten Halbfinalduell zwischen den Gletscherfägern von Grindelwald und Luegibrüggli von Unterseen war die Entscheidung mit 338 zu 320 Punkten deutlich. Im zweiten Halbfinalduell zwischen der Gruppe Lütschine von Wilderswil und der Gruppe Schibeflueh von Unterseen entschied ein einziger Punkt über den Finaleinzug.

Den Final verlief sehr spannend, und am Schluss siegten die Jungschützen von Grindelwald mit 333 zu 331 Punkten. Um Platz drei kämpften die Gruppen Schibeflueh und Luegibrüggli von Unterseen. Die Gruppe Schibeflueh entschied dieses Duell mit 341 zu 323 Punkten klar zu ihren Gunsten.

Die Treffsichersten bei den Jungschützen: Die Gruppe Gletscherfäger von den Eigerschützen Grindelwald. Foto: PD.

Der nächste Schritt im Amtscup ist der Oberländische Amtscup-Final – in diesem Jahr findet dieser am 6. November im Amt Thun statt. Dabei kämpfen die jeweiligen Sieger aus den Amtsbezirken in den Kategorien A, D, E und Jungschützen noch um die Medaillen auf oberländischer Ebene. Für diesen Final haben sich aus dem Amt Interlaken qualifiziert: Sportschützen Jungfrauregion, Eiger (Kat. A). Gündlischwand Feld, Schynige Platte (Kat. D). Gündlischwand Feld, Männlichen (Kat E). Grindelwald Eigerschützen, Gletscherfäger (Kat. JS).

pd

