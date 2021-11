Konzert in Interlaken – Doppelpedalharfen im Doppelpack An der letzten Vesper, die traditionsgemäss immer am Ewigkeitssonntag stattfindet, spielten zwei Harfenistinnen vor zahlreichen Interessierten. Orith Tempelman

Alice Belugou (oben) und Christine Strahm (unten) mit ihren grossen Konzertharfen. Foto: Orith Tempelman

Die beiden Harfenistinnen Christine Strahm aus Trubschachen und Alice Belugou aus Basel entzückten die zahlreich erschienenen Gäste nicht nur mit ihrer Fingerfertigkeit und grossen Musikalität, sondern auch mit ausgesprochener Spielfreude. Dass sie nicht nur der Zuhörerschaft Freude bereiten wollten, sondern offensichtlich selbst grossen Spass am Musizieren hatten, zeigte sich auch in ihren kurzen Kommentaren, die leider nur in den vordersten Reihen verständlich gewesen sein dürften.

Auch nur jene, die ganz vorn sassen, dürften mitbekommen haben, dass Alice Belugou nach digitalen Notenblättern spielte und diese mithilfe eines Fusspedals umblätterte. Ein uraltes Instrument kommt folglich bestens zurecht mit dem digitalen Zeitalter.