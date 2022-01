Spannungen bei den Republikanern – Donald Trump muss sich an Buhrufe seiner Fans gewöhnen Der abgewählte US-Präsident spielt gern den starken Mann. Doch bei seiner Basis mehren sich die Zweifel, ob er das auch wirklich ist. Fabian Fellmann aus Washington

Tausende warten in Conroe, Texas, auf den Auftritt ihres Idols Donald Trump. Doch selbst eingefleischte Fans jubeln Trump nicht mehr bei allem zu, was er tut. Foto: Michael Wyke (EPA/Keystone)

Ausbuhen lassen wollte sich Donald Trump diesmal nicht. Die Covid-Impfungen erwähnte er nur noch verklausuliert an seiner jüngsten Rally in Texas, obwohl er sich sonst stets damit brüstet. Er hat gelernt, dass er von seinen Anhängern dafür keinen Beifall erwarten darf. Sie buhten ihn sogar aus, als er im Dezember, ebenfalls in Texas, von seiner Booster-Spritze erzählte.