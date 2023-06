Schwingfest am Schwarzsee – Dominiert Staudenmann weiter? Und kommt es zu einem Bruderduell? Am Bergfest ist die Berner Mannschaft klar zu favorisieren – Fabian Staudenmann gilt als Sieganwärter. Im Bündnerland will Curdin Orlik als Gast in seiner alten Heimat glänzen. Philipp Rindlisbacher

Gewohntes Bild: Fabian Staudenmann ballt nach einem gewonnenen Gang die Faust. Foto: Christian Pfander

Dominanter gehts kaum: Inklusive regionaler Wettkämpfe hat Fabian Staudenmann in dieser Saison sieben Feste bestritten – und siebenmal in souveräner Manier triumphiert. 37 seiner 42 Gänge hat er gewonnen, noch immer steht er ohne Niederlage da. Insofern tritt er am Sonntag am Schwarzsee als grosser Favorit an, sein erster Sieg an einem Bergfest scheint ohnehin längst überfällig.

Je 30 Berner, Nordwest- und Südwestschweizer werden auf gut 1000 Metern über Meer antreten, wobei die Berner Equipe am stärksten einzuschätzen ist. Auch Staudenmanns Mittelländer Copains Adrian Walther und Michael Ledermann gilt es zu beachten, Teamchef Roland Gehrig kann nach dem Dämpfer auf dem Stoos (nur drei Kränze) auf fünf weitere Eidgenossen zählen.

Der Klassiker auf Freiburger Boden liegt den Bernern, in diesem Jahrtausend haben sie 14-mal den Sieger gestellt. Im Anschwingen trifft Staudenmann auf den Aargauer Nick Alpiger, Ledermann misst sich mit dessen Nordwestschweizer Verbandskollege Joel Strebel. Bernhard Kämpf kriegt es derweil mit Patrick Räbmatter zu tun, Patrick Schenk mit Lario Kramer. Vorjahressieger Florian Gnägi hat nach seiner Genesung das Training zwar wieder aufgenommen, er muss aber ebenso passen wie Kilian von Weissenfluh.

Kommt es gar zum Bruderduell?

Am Bündner-Glarner Kantonalen steigt derweil Kilian Wenger wieder ins Sägemehl, die Rückenbeschwerden sind auskuriert, und auch der virale Infekt, der die Teilnahme am Stoos-Schwinget verunmöglichte, behindert ihn nicht mehr.

In Flims mit dabei ist überdies Curdin Orlik, der auf dem Stoos mit Rang 4 zu überzeugen vermochte. Wächst der im Bündnerland aufgewachsene Kandertaler in den Vergleichen mit den Nordostschweizer Hünen über sich hinaus, könnte es in einem allfälligen Schlussgang tatsächlich zu einem Bruderduell kommen: Armon Orlik jedenfalls gilt in seiner Heimat als Mitfavorit. Interfamiliäre Duelle im Sägemehl sind höchst selten, letztmals duellierten sich 2009 die Brüder Philipp und Adi Laimbacher am Zuger Kantonalen – dank des Gestellten reichte es beiden zum Festsieg. Zehn Jahre zuvor hatte Jörg Abderhalden seinen Bruder Beat im Schlussgang des St. Galler Kantonalen gebodigt.

