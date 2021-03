Das Schweizer «Best Talent» – Dominic Stricker überzeugt bei seiner Premiere Der Sieger des Junioren-Grand-Slam-Turniers von Paris gewinnt sein erstes Spiel auf der Challenger-Tour. Gestoppt wird der 18-jährige Berner Tennisprofi erst im Achtelfinal. Adrian Horn

Er sucht den Winner: Dominic Stricker. Archivfoto: Freshfocus

Bei seinen ersten Auftritten auf der zweithöchsten Stufe im globalen Tennis demonstriert Dominic Stricker, dass er mithalten kann. Der Linkshänder aus Grosshöchstetten, letztes Jahr an den Sport Awards zum «Best Talent» gekürt, schlug in St. Petersburg zunächst die Weltranglistennummer 309, ehe er im Achtelfinal knapp der 210 unterlag.

Dank seines Erfolgs zum Auftakt ist er einer von nun acht Spielern mit Jahrgang 2002, welche auf der Challenger-Tour einen Match gewonnen haben. Der erste, der reüssierte, war der Italiener Lorenzo Musetti. Er machte letzte Saison kurze Zeit später von sich reden, als er im Masters von Rom Stan Wawrinka bezwang und dabei den ersten Satz gleich 6:0 für sich entschied.

Die Challenger-Tour kriegt nicht die ganz grosse Aufmerksamkeit; die Partien sind aber von hoher Qualität. Immer wieder nehmen auch Stars teil, in den letzten Jahren etwa Wawrinka und Andy Murray.

Der 18-jährige Berner Profi erlebte jüngst aufregende Monate mit dem Triumph am Juniorenturnier des French Open, Übungseinheiten mit der Weltelite und einem Trainingslager in Dubai mit Roger Federer. Dadurch, dass er nun in Russland die Startrunde überstand, wird er am Montag in der Weltrangliste erstmals in den Top 1000 klassiert sein.