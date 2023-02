Trotz Fehlstart im 1. Satz – Dominic Stricker triumphiert nach komplizierten Wochen Der Berner Tennisprofi gewinnt sein viertes Challenger-Turnier. Der Erfolg kommt zum richtigen Zeitpunkt. Adrian Horn

Dominic Stricker lacht wieder. Archivfoto: Paul Zimmer (Foto-Net)

Ruhig ist es geworden um Dominic Stricker. Mit einer Enttäuschung war der Linkshänder in die Saison gestartet, am Australian Open scheiterte er in der Qualifikation, womit er abermals den Einzug ins Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers verpasste. Kleinere physische Probleme begleiteten den 20-Jährigen durch die folgenden Wochen, im Davis-Cup gegen Deutschland gelangte er nur im Doppel zum Einsatz. An der Seite Stan Wawrinkas resultierte eine knappe Niederlage, obwohl der Berner lange der beste Spieler gewesen war.

In der Weltrangliste fielen jene Punkte aus der Wertung, die Stricker im Februar letzten Jahres durch zwei Challenger-Turnier-Finalteilnahmen in den USA gewonnen hatte. Und so fand sich der Grosshöchstetter auf einmal jenseits der Top 150 wieder, unter anderem hinter drei anderen Schweizern.

Vom 1:4 zum 7:6

In Italien meldet er sich nun zurück, es ist so was wie ein Comeback nach einem Trainingsblock, den er in Biel eingelegt hat. Das durchschnittlich besetzte Challenger-Turnier von Rovereto gewinnt er, im Final setzt er sich gegen Giulio Zeppieri durch – 7:6, 6:2, nachdem er im ersten Satz 1:4 in Rückstand lag.

In den kommenden Wochen wird der Berner weitere Partien auf diesem Niveau bestreiten, um seine Klassierung zu verbessern. Punkte zu verteidigen hat er bis im Sommer kaum; das sind gute Aussichten im Hinblick auf das French Open, den zweiten grossen Event heuer.

Ryser gleichfalls mit Turniersieg

Einen Erfolg verbucht am Sonntag mit Valentina Ryser auch die andere Profispielerin aus dem Kanton Bern. Die 21-jährige Thunerin gewinnt ein ITF-Turnier in Spanien, und zwar in der Akademie von Rafael Nadal.

