Marin Cilic wartet – Dominic Stricker trifft beim Debüt auf einen Hochkaräter Das Berner Tennistalent duelliert sich in seinem ersten ATP-Match am Sonntag in Genf mit dem US-Open-Sieger von 2014. Adrian Horn

Bereit für das Kräftemessen mit dem Star: Dominic Stricker. Foto: Christian Pfander

Bei seiner Premiere auf höchster Stufe bekommt es der Berner Dominic Stricker gleich mit einem ehemaligen Grand-Slam-Sieger zu tun. Auf Marin Cilic trifft der 18-jährige Wildcard-Inhaber in der 1. Runde des Sandplatzturniers von Genf, und zwar voraussichtlich bereits am Sonntag. Der Kroate gewann 2014 das US Open und stand zwei weitere Male in einem Major-Final, 2017 in Wimbledon und 2018 in Melbourne; er unterlag jeweils Roger Federer. Auch in der Westschweiz stand der 32-Jährige schon im Endspiel: 2016 verlor er gegen Stan Wawrinka.

Mitte Woche verliert Marin Cilic (links) in Rom gegen Stefanos Tsitsipas. Foto: Getty Images

Stricker – der Linkshänder ist die Nummer 421 der Welt – ist gegen den Routinier freilich Aussenseiter. Möglicherweise aber ist er nicht ganz so chancenlos, wie man dies aufgrund des Palmarès von Cilic meinen könnte. Der Hüne mit dem starken Aufschlag und dem druckvollen Grundlinienspiel tut sich seit rund drei Jahren vergleichsweise schwer, im Ranking wird er bloss noch an 43. Stelle geführt.

