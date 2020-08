Sieg im Einzel und Doppel – Dominic Stricker ist Interclub-Meister Am Sonntag fand die Finalrunde der NLA-Interclub-Meisterschaft statt. Mittendrin der Berner Dominic Stricker, der dazu beigetragen hat, dass sein Team Schweizer Meister wurde. Fabian Aebischer

Dominic Stricker darf sich seit Sonntag Schweizer Meister im Interclub nennen. Foto: Freshfocus/Claudio Thoma

«Wir warfen den Schläger weg und rannten zum anderen Platz», so beschreibt Dominic Stricker die Aktion nach dem Sieg im Doppel mit seinem Partner Alexander Ritschard. Angekommen auf dem anderen Court, sahen die beiden, wie ihre Teamkameraden den entscheidenden Punkt zur Meisterschaft gewannen. «Dann lagen wir uns alle in den Armen», beschreibt Stricker den grenzenlosen Jubel.

Einige Minuten zuvor sah der TC Seeblick mit dem Berner Stricker im zürcherischen Final der Interclub-Schweizer-Meisterschaft wie der sichere Verlierer aus. Nach den Einzeln lag der TC Sonnenberg mit 4:2 in Führung, und in den drei gleichzeitig gespielten Doppeln gewann der Aufsteiger auch jeweils den ersten Satz. Doch Seeblick, der Meister der Jahre 2017 und 2018, drehte gegen den Stadtrivalen den Spiess um und gewann alle drei Doppel im Champions-Tiebreak.

Überzeugender Einzelsieg

In seiner zweiten NLA-Interclub-Saison mit dem TC Seeblick bestritt der 17-jährige Stricker im Finale am Sonntag auch ein Einzel gegen den um ein Jahr älteren Gian-Luca Tanner, den er aus mehreren Duellen bereits bestens kennt. Der Grosshöchstetter gewann diese Partie in zwei Sätzen mit 7:5 und 6:2. «Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung», erklärt Stricker.

Trotz des Sieges von Stricker lag Seeblick nach den Einzeln mit 2:4 im Rückstand. Die Stimmung im Team habe deshalb etwas gelitten, umso grösser fiel der Jubel dann nach dem grossen Comeback aus.

Das Berner Ausnahmetalent spielt diese Saison das letzte Jahr auf Juniorenstufe. Foto: Freshfocus/Claudio Thoma

In der Corona-Saison gönnt sich Stricker nun eine Woche Pause, ehe er sich auf die NLB-Meisterschaft vorbereitet. «Ich würde gerne noch ein Grand-Slam-Turnier auf Juniorenstufe bestreiten», sagt der Linkshänder. Da er nur noch dieses Jahr zu den Junioren zählt und Wimbledon und die US Open bereits abgesagt wurden, bleibt ihm, wenn überhaupt, nur noch Roland Garros, das Turnier in Paris.

«Mein Trainer und ich haben entschieden, dass ich in den nächsten Wochen vorerst in der Schweiz spiele. Danach werden wir die Lage neu beurteilen», hält Stricker fest.