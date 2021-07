Im Doppel von Gstaad – Dominic Stricker gewinnt seinen ersten ATP-Titel Das Swiss Open endet mit einem Schweizer Triumph. Der junge Berner siegt an der Seite des Zürchers Marc-Andrea Hüsler und verblüfft weiter. Adrian Horn

Dominic Stricker (links) feiert mit Marc-Andrea Hüsler. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Als helvetische Festspiele hatten die Veranstalter das Swiss Open heuer angepriesen, und als im Einzel zum Auftakt gleich sämtliche fünf Einheimische scheiterten, spotteten nicht bloss Zyniker. Am Ende aber jubeln in Gstaad doch die Schweizer.

Der Krimi am Samstag

Dominic Stricker, als Berner im Saanenland so was wie der Lokalmatador, gewinnt an der Seite des Zürchers Marc-Andrea Hüsler mit lediglich 18 Jahren seinen ersten ATP-Titel. Die beiden triumphieren im Doppel, das Endspiel gegen die Polen Jan Zielinski/Szymon Walkow ist zumindest im ersten Satz eine einseitige Angelegenheit. 6:1, 7:6 siegen die Schweizer, nachdem sie am Samstag im Halbfinal in extremis Arthur Rinderknech und Benoit Paire bezwangen und dabei erst ihren sechsten Matchball verwerteten.