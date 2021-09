Gegen Henri Laaksonen – Dominic Stricker gewinnt prestigeträchtiges Duell Der Berner Tennisprofi steht am Challenger-Turnier von Biel im Viertelfinal. Auf dem Weg dahin setzt er sich gegen seinen Landsmann durch. Adrian Horn

Henri Laaksonen gratuliert Dominic Stricker (links) zu dessen Sieg. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Es war, wenn man so will, das Kräftemessen um die Position als Schweizer Nummer 1 hinter Roger Federer und Stan Wawrinka. Dominic Stricker bezwang Henri Laaksonen und steht am Challenger-Turnier in Biel im Viertelfinal. Der 19-Jährige aus Grosshöchstetten schlug seinen Landsmann in drei Sätzen, und zwar mit 6:1, 4:6 und 6:3. Wie üblich liess der Linkshänder bei eigenem Aufschlag wenig zu, und er buchte insgesamt 20 Punkte mehr als sein Gegenüber, vorab dank des Startsatzes, in dem er dominiert hatte.

Der Vorstoss unter die letzten 8 ist ein Erfolg für das Schweizer «Best Talent», das zuletzt nicht immer überzeugte. Um einen Platz im Halbfinal spielt der Berner Teenager am Freitag gegen den Deutschen Tobias Kamke.

