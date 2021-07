Erstrundenniederlage in Gstaad – Dominic Stricker erleidet ausgerechnet zu Hause einen Dämpfer 4:6, 4:6 unterliegt der Berner Tennisprofi bei seiner Premiere im Oberland. Das Swiss Open wird ohne Schweizer fortgesetzt. Adrian Horn

Er hat es eilig: Dominic Stricker verlässt enttäuscht die Roy-Emerson-Arena. Foto: Keystone

Es ist ein erster kleiner Rückschlag in einer Karriere, in der es bislang stetig aufwärtsging.

4:6, 4:6 verlor Dominic Stricker in der 1. Runde von Gstaad gegen den 25-jährigen Franzosen Arthur Rinderknech. An seinem dritten ATP-Turnier scheiterte der Berner erstmals gleich zum Auftakt – ausgerechnet im Oberland, am Swiss Open, zu dessen Aushängeschild er nach all den formidablen Darbietungen in den letzten Monaten geworden war.

Gewiss zeigte der 18-Jährige vor zahlreich erschienenem Publikum keine Leistung, für die er sich zu schämen bräuchte. Dem Linkshänder gelang abermals ein guter Auftritt. Gegen den formstarken Hünen reichte dies aber nicht. Rinderknech schlug exzellent auf, weshalb Stricker in den Returnspielen oftmals auf verlorenem Posten stand, während sein eigener Service, im Normalfall durchaus eine Qualität, schwächelte.