Vor dem Swiss Open in Gstaad – Dominic Stricker – das ist längst ein Familienunternehmen Das Interesse am Berner Tennistalent ist gross. Die Sponsorensuche gestaltet sich laut Vater Stephan dennoch schwierig. Adrian Horn , Marco Spycher

Ein eingespieltes Team: Stephan Stricker (links) mit Sohn Dominic. Foto: Raphael Moser

Er hält kurz inne. Dann sagt der Vater: «Ja, natürlich sind wir teilweise überrumpelt worden.»

Rasant verlief der Aufstieg Dominic Strickers. Für seine Familie war das aufregend, gewiss. Aber auch eine Herausforderung. Auf einmal ist der Sohn nicht länger einfach ein junger Tennisspieler mit durchaus reizvollen Perspektiven – sondern eine kleine Berühmtheit, von der die Öffentlichkeit eine ganze Menge erwartet. Die Eltern platzen vor Stolz, als der Spross in einer grossen Liveshow zum grössten Talent des Landes gekürt wird. Sie finden sich in Dubai wieder, wo der 18-Jährige mit Roger Federer auf dessen Einladung trainiert, lernen den Weltstar kennen, werden von diesem bisweilen gar als «my friends» bezeichnet. Und im Frühling sehen sie zu Hause in Grosshöchstetten vor dem TV, wie der Teenager in seinem ersten Spiel auf Spitzenniveau Marin Cilic schlägt, den US-Open-Sieger von 2014.