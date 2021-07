Nachruf – Dolézal prägte die Thuner Kunstszene mit Georg Jiri Dolézal hinterliess in der Kunstszene Spuren, die auch nach seinem Tod bleiben. Der einstige Museumsdirektor initiierte etwa die Weihnachtsausstellung. Daniel Ritter

Georg Jiri Dolézal (19. Mai 1942 – 23. Mai 2021) anlässlich eines Gesprächs im Kunstmuseum Thun. Foto: PD/Piasecki

Georg Jiri Dolézal ist in Thun kein Unbekannter, denn er leitete hier von 1975 bis 1999 das Kunstmuseum. Er prägte in seiner Zeit die Thuner Kunstszene massgeblich mit und sorgte etwa dafür, dass das Kunstmuseum heute Kunstmuseum heisst. Nun ist er mit 79 Jahren verstorben. Ein Nachruf, der an sein Wirken erinnert.

Dolézal studierte Kunstgeschichte in Brünn, flüchtete 1968 nach der Okkupation der Tschechoslowakei in die Schweiz und schloss 1975 sein Studium in Bern ab. Im gleichen Jahr wurde er Konservator der städtischen Kunstsammlung Thun als Nachfolger von Paul Leonard Ganz. 1983 nahm Dolézal die Schweizer Staatsbürgerschaft an.