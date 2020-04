Virtueller Arztbesuch – Doktor Chat profitiert von Corona Per Whatsapp oder SMS den Arzt konsultieren: Das hat die KPT als erste Schweizer Krankenkasse möglich gemacht. Die Pandemie gibt der Digitalisierung Schub. Julian Witschi

Doktor Chat: Bei der Berner Krankenkasse KPT kann man via Whatsapp oder SMS den Arzt konsultieren. Foto: Beat Mathys

Wenige Tage vor dem ersten Corona-Fall in der Schweiz hat die Berner Krankenkasse KPT am 21. Februar «Doktor Chat» lanciert. So kann man per Whatsapp oder SMS mit der Ärztin oder dem Arzt chatten, statt in die Praxis zu gehen und im Wartezimmer ausharren zu müssen. Wer gesundheitliche Probleme hat, dem wird auf elektronischem Weg geholfen, die Ursachen zu finden und die weiteren Schritte zu klären.