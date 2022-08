Kinderboom in Landgemeinden – Dörfer stemmen Monsterprojekte wegen Schulraumnot Berner Landgemeinden, in die viele Familien ziehen, investieren Millionen für Schulhäuser. Sie gehen dafür an ihre finanzielle Schmerzgrenze. Stefan von Bergen

Herzogenbuchsees Gemeindepräsident Markus Loosli (GLP) zwischen Gegenwart und Zukunft. Auf dem Maisfeld, das sich in den Fenstern der Dreifachturnhalle spiegelt, soll bis 2040 ein zweiter Hallenkomplex für die Oberstufe entstehen. Foto: Beat Mathys

Provisorische Elementbauten oder Container sind ein Alarmsignal. Wo sie auf Schulanlagen auftauchen, bedeutet das: Das Raumangebot hält nicht mit den explodierenden Kinderzahlen Schritt. Gerade beliebt sind die behelfsmässigen Notlösungen nicht. Wohl auch deshalb ist der zweistöckige Modulbau für den Kindergarten auf der Schulanlage Mittelholz in Herzogenbuchsee hübsch mit Holz verkleidet. «Das ist längst kein Provisorium mehr, dieser Bau hält noch 30 Jahre», sagt Gemeindepräsident Markus Loosli (GLP).

Loosli ist froh, dass Herzogenbuchsee mit diesem aus der Not entstandenen Ersatzbau bis jetzt über die Runden gekommen ist. Er ersetzte 2017 den Kindergarten Hubel, weil dort Schimmelbefall entdeckt worden war. Aber jetzt hat sich die Raumnot in der Oberaargauer Gemeinde zugespitzt. Vor allem bei den Kleinen auf der Unterstufe brennt es, die bestehenden Räumlichkeiten platzen aus allen Nähten. Allein 69 Kinder sind auf das neue Schuljahr in Herzogenbuchsees Kindergärten eingetreten. Auf der Unterstufe bis zur 6. Klasse ist die Zahl der Schulkinder in den letzten zehn Jahren von 404 auf 483 gewachsen.

Monsterinvestition von 84 Millionen

Loosli marschiert zum erwähnten, leer stehenden Kindergarten Hubel. Davor stehen Bauprofile und Baumaschinen. Er wird abgerissen und möglichst schnell durch einen zweistöckigen Neubau ersetzt. Es ist die erste Etappe eines enormen Bauprogramms, mit dem Herzogenbuchsee und seine Nachbargemeinde Niederönz bis ins Jahr 2040 neuen Schulraum schaffen wollen.

Im Juni 2021 genehmigten die Stimmberechtigten von Herzogenbuchsee einen Kredit von 16 Millionen Franken. Damit lässt sich aber bloss die Raumnot im Kindergarten und auf der Unterstufe lindern. Bis 2040 müssen Herzogenbuchsee, Niederönz und der lokale Oberstufenverband die enorme Summe von 84 Millionen Franken stemmen, um Bauten aller Schulstufen zu sanieren und zu erweitern. Das ist fast das dreifache Buchser Jahresbudget von 36 Millionen Franken.

Gemeindepräsident Markus Loosli ist froh, dass Herzogenbuchsee bis jetzt mit nur einem Modulbau gegen die Platznot in den Kindergärten ankam. Foto: Beat Mathys

Gemeindepräsident Loosli schreitet die Pläne auf einer kurzen Tour durchs Gelände ab. Dabei jongliert er aus dem Kopf mit geplanten Klassenzimmern und Quadratmetern wie ein Artist mit Bällen. Auf einem Feld neben der bestehenden Dreifachturnhalle steht der Mais hoch. An seiner Stelle soll bis 2030 ein weiterer Baukomplex für die Oberstufe entstehen. Er soll eine zusätzliche Dreifachsporthalle und eine Mehrzweckaula für 500 Personen inklusive Mittagstisch für die Tagesschule umfassen. Wenigstens drängt die Zeit auf der Oberstufe weniger. «Aber auch die Kinder, die einmal dort zur Schule gehen, sind schon geboren», sagt Loosli.

Eine derartige Schulraumnot kannte bis jetzt nur die Stadt Bern. Als die Behörden dort provisorische Containerbauten aufstellten, wurden sie erst wegen mangelhafter Voraussicht kritisiert. Als sie dann einen Kredit am anderen für neue Schulbauten vorlegten, schimpfte die bürgerliche Opposition über explodierende Kosten.

Tatsächlich gab die Stadt Bern zuletzt für kaum einen anderen Posten so viel Geld aus wie für Schulbauten. Laut Luzia Annen, Leiterin des Berner Schulamts, hat Bern seit 2015 an 14 von 22 Abstimmungen jeweils ein oder zwei Schulprojekte vorgelegt – im Umfang von unglaublichen 494 Millionen Franken. 60 Millionen jedes Jahr. «Schulprojekte machen gut die Hälfte aller Investitionen im Hochbau aus», sagt Annen.

Investitionsstau erreicht das Land

Typisch rot-grüne Stadt, dachte man auf dem Land. Aber jetzt haben die Schulraumnot und der Investitionsstau auch dort zahlreiche Gemeinden erreicht. Es trifft grosse, rasch wachsende Dörfer wie Herzogenbuchsee. Oder mittelgrosse wie Neuenegg, wo die Stimmberechtigten im Juni satte 20 Millionen Franken für eine neues Schul- und Kirchenzentrum guthiessen. Das entspricht fast dem Neuenegger Jahresbudget von 23 Millionen Franken.

In Konolfingen – Jahresbudget 38 Millionen Franken – kam im November 2018 gar eine 30-Millionen-Tranche an der Urne knapp durch. Damit werde die neue «Schullandschaft Stalden» errichtet, in der die bisherigen dezentralen Schulstandorte vereint werden, erklärt Gemeindepräsident Heinz Suter von der Ortspartei Fokus Konolfingen. Bis 2030 sollen in der Gemeinde weitere Projekte in der Grössenordnung von noch einmal 30 Millionen Franken folgen.

Selbst Signau im Emmental, dessen Einwohnerzahl stagniert, baut als Ersatz für seine bisher vier Aussenschulstandorte eine zentrale Anlage für 13 Millionen Franken – bei einem Jahresbudget von gut 10 Millionen Franken. Der Kraftakt wurde Signaus Stimmberechtigten im letzten Juni als «Jahrhundertprojekt» angepriesen. Die Emmentaler Gemeinde nennt ihre künftige Bildungsstätte vollmundig «Campus». Derweil verdichtet und vernetzt Herzogenbuchsee seine Oberstufenschulhäuser zu einem eigentlichen Bildungsquartier. Es kommt einem vor, als würden Dörfer Raum für eine Uni oder eine Fachhochschule schaffen. Dafür gehen sie an ihre finanzielle Schmerzgrenze und legen die höchsten Kredite ihrer Geschichte vor.

50 Jahre Passivität rächen sich

Haben die Landgemeinden die Erweiterung ihrer Schulräume verschlafen? «Während der Bevölkerungsexplosion in den 1960er-Jahren hat man neue Schulanlagen gebaut, dann aber geschah 50 Jahre lang nicht mehr viel», räumt Markus Loosli aus Herzogenbuchsee offen die Unterlassungssünden ein. «Wir zahlen auch einen Preis für aufgeschobenen Unterhalt», sagt er. Viele Gebäude sind energietechnische und bauliche Sanierungsfälle. Befeuert wird die Raumnot noch durch neue pädagogische Anforderungen. Der Lehrplan 21 und die Basisstufe, in der vier- bis achtjährige Kinder altersgemischt geschult werden, erfordern zusätzliche Räume für Gruppenarbeiten.

Es brennt vor allem auf der Unterstufe: In Herzogenbuchsee wird der Kindergarten Hubel aus den 1950er-Jahren abgerissen und zweistöckig neu aufgebaut. Foto: Beat Mathys

Die Gemeinden konnten sich jahrzehntelang zurücklehnen. Weil die Geburtenzahlen tief waren, gab es keinen Handlungsbedarf. Aber nun zieht der Bauboom in gut erreichbaren Gemeinden an den grossen Verkehrssträngen im Kanton viele Familien an und erfordert nie da gewesene Investitionen in der Bildung.

Ein Haupttreiber der akuten Raumnot ist das Bevölkerungswachstum. Während um die Jahrtausendwende in der Schweiz bloss noch rund 70’000 Kinder im Jahr geboren wurden, stieg die Zahl in den letzten zehn Jahren markant an. 2021 waren es fast 90’000. Auch im Kanton Bern hat sich die jährliche Zahl der Geburten seit 2011 von 9325 wieder auf rund 10’000 erhöht. Das sind zwar bei weitem nicht so viele wie in den Babyboomer-Jahrgängen der 1960er-Jahre, in absoluten Zahlen aber sind so viele Kinder hinzugekommen, dass es in den Schulhäusern eng wird.

Wie steuert man einen Blindflug?

Die Prognose, wie viel Platz es in den Schulhäusern dereinst braucht, ist ein Blindflug. Wie macht man das? In Herzogenbuchsee, das heute 7500 Einwohner zählt, rechnete das Schulraumgremium hoch, dass es in den Bauzonen der Gemeinde durch innere Verdichtung noch Platz für maximal 3500 zusätzliche Einwohner gibt. Daraus leitete man Szenarien mit unterschiedlichen Kinderzahlen ab. Gemäss Schulraumplanung könnte in Herzogenbuchsee allein die Zahl der Oberstufenklassen von heute 15 bis im Jahr 2040 auf bis zu 25 wachsen.

Ähnlich rechnet man in Konolfingen. «Unser Dorf ist nicht mehr Emmental, es liegt im Einzugsgebiet von Bern, 17 S-Bahn-Minuten vom Hauptbahnhof entfernt», sagt Gemeindepräsident Heinz Suter. Weil das Aaretal fast voll gebaut sei, erreiche der Siedlungsdruck nun Konolfingen. Heute zählt der Ort über 5500, im Jahr 2030 laut Suter wohl über 6000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Die Kinderzahl entwickelte sich entsprechend dynamisch: Allein auf der Unterstufe bis zur 6. Klasse stieg sie seit dem Schuljahr 2012/13 von 216 auf neu 341 Kinder. In der Tagesschule – untergebracht in einem provisorischen Container – gebe es eigentlich Platz für 100 Kinder, sagt Suter. Nun seien es im eben begonnenen Schuljahr schon 149.

«Man spricht von Jahrgängen, die noch gar nicht geboren sind, es ist wie ein Lesen in der Zauberkugel», sagt Petra Freiburghaus, für Bildung zuständige Gemeinderätin in Neuenegg. Eine Arbeitsgruppe der Gemeinde, der die Schulleiter und auch der Liegenschaftsverwalter angehörten, hat acht Jahre lang geplant. Vom Schuljahr 2012/13 bis zum eben begonnenen Schuljahr wuchs die Zahl der Schülerinnen und Schüler vom 2. Kindergartenjahr bis zur 6. Klasse von 382 auf 468.

«Wir konnten erst nach ein paar Jahren sagen, dass das nicht bloss eine kurzfristige Spitze, sondern ein anhaltendes Hoch ist», begründet der für Finanzen zuständige Gemeinderat Thomas Getzmann den plötzlichen Raumstress in den Gemeinden. «Wir sind in Sachen Schulraum vor allem auf der Sekundarschule am Anschlag», sagt er. Mehrere Klassen und die Tagesschule sind in der umgebauten alten Turnhalle untergebracht. Durch die Erweiterung soll die Fläche des alten Schulzentrums um 800 Quadratmeter oder 40 Prozent vergrössert werden.

Die Jahrhundertprojekte sind Chefsache

Die Monsterplanungen im Schulbereich sind für die Miliz-Gemeindebehörden eine Herausforderung. «Erst hoffte ich, dass das an mir vorbeigeht», gesteht Gemeindepräsident Markus Loosli aus Herzogenbuchsee. Jetzt aber widme er «dieser Riesenkiste» seine volle Aufmerksamkeit. «Es ist ein Projekt für die nächste Generation», sagt er. Es sei ja die Aufgabe der Politik, auch langfristig und über eine Legislaturperiode hinaus für die Zukunft zu planen.

Der Politiker Loosli hat nichts zu verlieren. Er ist in seiner vierten und letzten Amtszeit. «Jammern über Unterlassenes bringt nichts, man muss transparent aufzeigen, was es braucht», sagt er. Als in Herzogenbuchsee klar wurde, dass Bau, Bildung und Finanzen gleichermassen betroffen sind, wurde die Schulraumfrage zur Chefsache erklärt.

Widerstand gegen Schulfusionen Infos einblenden Ein besonderer Treiber beim Bau neuer Schulgebäude ist die Schliessung kleiner Landschulen. «Aussenschulstandorte haben Sanierungsbedarf und zu wenige Schüler, die Schule im Hauptort aber ist zu klein», beschreibt Gemeindeschreiber Rudolf Wolf aus Signau das Dilemma. «Früher wurden Kinder gar nicht in die Sekundarschule geschickt, damit genug Schüler in den Aussenstandorten blieben», hat er vernommen. Die Emmentaler Gemeinde baut nun im Dorf Signau einen zentralen Campus, der vier bisherige Schulstandorte ersetzt. Die Schulzentralisierung ist insbesondere in Gemeinden wie Konolfingen oder Fraubrunnen ein Thema, die mit kleinen Nachbargemeinden fusionierten. Häufig gibt es dort Widerstand gegen die Zusammenlegung. Gegnerinnen und Gegner warnen etwa vor langen, unsicheren Schulwegen für peripher wohnende Schülerinnen und Schüler. «Dabei müssen diese schon heute für den Spezial- oder Sportunterricht in den Hauptort pendeln», erwidert Heinz Suter, Gemeindepräsident von Konolfingen. (svb)

Auch in Konolfingen gibt über Schulraumfragen Gemeindepräsident Suter Auskunft. «Panik vor der finanziellen Last ist falsch» sagt er. Und rät anderen Gemeinden, «richtig statt bloss schrittweise zu investieren». Allerdings gibt Suter zu bedenken: «Es gibt beim Kanton keine Beratungsstelle für die Finanzierung neuer Schulbauten.» Man müsse selber unternehmerisch denken und Risiken einschätzen.

An der finanziellen Schmerzgrenze

Die Standardbefürchtung der Stimmberechtigten ist, dass die bauliche Bildungsoffensive eine Steuererhöhung nötig macht. In Konolfingen werde man trotz 30-Millionen-Kredit darum herumkommen, sagt Suter. Seine Gemeinde hat einen Fonds zur Vorfinanzierung der Abschreibung geäufnet. Und man verfüge über «Tafelsilber» in Form von gemeindeeigenem Bauland und alten Schulhäusern, die sich verkaufen liessen.

Auf der Oberstufe drängt die Raumnot in Herzogenbuchsee noch etwas weniger. Längst ist aber geplant, was für Ersatzbauten bis 2030 anstelle von alten Kleinturnhallen errichtet werden. Foto: Beat Mathys

Die Riesenkredite für Schulanlagen können die Verschuldung einer Gemeinde verschärfen. Neuenegg hat laut seinem Finanz-Gemeinderat Thomas Getzmann derzeit 15 Millionen Franken Schulden und nimmt nun weitere 20 Millionen Fremdkapital für das neue Schulzentrum auf. Der Kanton empfehle, dass die Schulden einer Gemeinde die Höhe des Jahresbudgets nicht überstiegen, sagt Getzmann. In Neuenegg – Jahresbudget 23 Millionen – sind die Schulden bald um 12 Millionen zu hoch. «Damit die nachfolgenden Generationen überhaupt noch Spielraum für Investitionen haben, muss die Schuldenlast wieder auf ein erträgliches Niveau reduziert werden», sagt Getzmann.

Bauchweh macht in Neuenegg, Konolfingen oder Herzogenbuchsee zudem die im Kanton Bern kurze Frist von 25 Jahren für die Abschreibung neuer Schulbauten.

Gemeinden kritisieren Abschreibung von Schulbauten Infos einblenden Berner Gemeinden, die teure Schulbauten erstellen, wehren sich gegen die Frist für deren Abschreibung. Diese wurde in der vor zehn Jahren eingeführten Rechnungslegung HRM2 von früher 33 auf 25 Jahre reduziert, um den Selbstfinanzierungsgrad der Gemeinden zu stärken. Zuerst forderte der Verband der bernjurassischen Gemeinden in einem Schreiben an Gemeindedirektorin Evi Allemann (SP) eine Verlängerung auf 40 Jahre. Dann stiess FDP-Grossrat Hans-Peter Kohler mit einer gleichlautenden Motion nach. Er ist für die Bildung zuständiger Gemeinderat im überschuldeten Köniz, das unter anderem an hohen Bildungskosten leidet. Der Grosse Rat nahm seinen Vorstoss im Sommer in der weniger verbindlichen Form eines Postulats an. Die kürzere Frist zwingt die Gemeinden, für die Abschreibung grosser Schulbauten jedes Jahr hohe sechsstellige Beträge zum Ausgleich der Wertverminderung zu budgetieren. «40 statt 25 Jahre würden den Abschreibungssatz von 4 auf 2,5 Prozent senken», rechnet Daniel Bichsel, Präsident des Verbands Berner Gemeinden (VBG), vor. Er sitzt in der Arbeitsgruppe, die unter der Leitung des Amts für Gemeinden und Raumordnung (AGR) nun tagt. Angesichts der hohen Schulraumkredite diskutiere man eine längere Frist von 33 Jahren als Kompromiss. Die AG wird einen Bericht samt Antrag an den Regierungsrat erstellen. Die Kantonsregierung kann die Abschreibungsfrist in eigener Kompetenz erhöhen. (svb)

SVP-Grossrat Daniel Bichsel, Präsident des Verbands Berner Gemeinden (VBG), spricht noch die gern verschwiegenen Folgekosten neuer Schulbauten für Unterhalt, Energie, Betrieb und zusätzliches Personal an. «In 40 bis 50 Jahren kommt da noch einmal eine Summe in der Höhe der Baukosten zusammen», sagt Bichsel. Er ist auch Gemeindepräsident von Zollikofen und weiss aus Erfahrung: «Eine Gemeinde muss genau wissen und den Architekten klarmachen, was sie sich bei Schulhausbauten leisten kann und will.»

Unmut in Gemeinden wächst

Es ist nicht weiter erstaunlich, dass die Bildungskredite den Gemeindebürgerinnen und -bürgern als Fass ohne Boden vorkommen und Abwehrreflexe auslösen. In Signau kam der 13-Millionen-Campus im letzten Juni knapp mit 405 gegen 363 Stimmen durch. In Konolfingen gaben 2018 beim Showdown von 990 gegen 987 bloss 3 Stimmen den Ausschlag. Weil das Resultat bis vor Verwaltungsgericht angefochten wurde, hat das Bauprogramm nun laut Gemeindepräsident Suter zwei Jahre Rückstand.

In Fraubrunnen haben die Bürgerinnen und Bürger im März 2021 einen 2-Millionen-Projektierungskredit gar versenkt. Angedacht waren zwei Szenarien bis 2032 mit einer Reduktion von 6 auf 3 oder 2 Schulstandorte – für je rund 22 Millionen Franken. Der für Bildung zuständige Gemeinderat Richard Rimle spricht von einer «unheiligen Allianz der Gegner»: Die Nein-Stimmen der Leute, die die finanzielle Last fürchteten, seien zusammengekommen mit den Stimmen der Zentralisierungsgegner in den früheren Kleingemeinden, die 2014 mit Fraubrunnen fusionierten. Eine weitere Schwierigkeit: Wer nicht Kinder in der Schule habe, stehe den Schulbauplänen eher gleichgültig gegenüber und stimme deshalb oft nicht darüber ab.

Fraubrunnen ist nun bei der Linderung seiner Raumnot zurückgeworfen. «Durch eine Aufstockung des Kindergartens haben wir den schlimmsten Druck behoben», sagt Richard Rimle. Man werde das Schulraumprojekt nun etappieren. Er schenkt den Stimmberechtigten aber reinen Wein ein: «Um eine Zentralisierung der Standorte kommen wir aber nicht herum.»

