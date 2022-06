Neuerungen an Konzertreihe – Dodo Hug und ihr «Blue Turtle Café» Ab Donnerstag gibt es wieder Livemusik am Blue-Turtle-Strand in Faulensee. Den Auftakt macht mit Dodo Hug eine alte Bekannte. Sie hat eine spezielle Beziehung zum Kleinod am See. Jürg Spielmann

Dodo Hug mit ihrem Bühnen- und Lebenspartner Efisio Contini. In Faulensee treten sie im Quartett auf. Foto: PD

«Si blinzle i d Sunne, si löh sech verwöhne, da unge am See … sie hocke am Schatte, uf ärä Matte – Blue Turtle Café.» So tönt es im gleichnamigen Song von Dodo Hug. Die «Grande Dame» der Schweizer Kleinkunst und Musikszene singt die Phrasen so leicht und beschwingt, wie eine warme Sommerbrise an ebendem besungenen Strand in Faulensee zuweilen zu wehen vermag.