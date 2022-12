Geht einfach, bringt viel: Halogenbirnen durch sparsame LED-Leuchten ersetzen. Foto: Keystone

Die Energiekrise war im nun endenden Jahr ein Topthema. Doch sind wir überhaupt in einer Energiekrise? Gefühlt wohl gerade nicht. Die Stimmungslage deckt sich mit den Energiepreisen an den Börsen, die tendenziell wieder sinken, aber immer noch hoch sind. Die Notfallplanungen für einen Gas- und Strommangel bleiben jedoch in Kraft – und das ist gut so. Denn die Lage ist wegen des Ukraine-Kriegs unberechenbar.