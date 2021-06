Pilotveranstaltungen – Doch Maskenpflicht bei Patent Ochsner im Bierhübeli Das Bundesamt für Gesundheit pfeift den Kanton zurück. Auch bei den Pilotveranstaltungen im Juni muss Maske getragen werden. Martin Burkhalter

Die Euphorie ist etwas verflogen: Die Maske gehört vorläufig noch zum Konzertbesuch. Foto: PD

Es war zu schön, um wahr zu sein. «Stehend. Ohne Maskenpflicht. Mit Konsumation.» So kündigte Bierhübeli-Geschäftsführer Dave Naef die vier Konzerte Mitte Juni an, an denen Patent Ochsner vor 500 Zuschauerinnen und Zuschauern spielen werden. Es klang wie eine euphorische Ansage an das Virus. Es roch nach neuer Freiheit.

Doch die Maskenbefreiung im Innern ist gegen die Bundesverordnung, auch an den Testveranstaltungen. Das Bundesamt für Gesundheit hat interveniert. Nun gilt auch an den Pilotveranstaltungen in Bern Maskenpflicht.

Bis am Dienstagabend sah es noch anders aus.