«Entwicklung Felsenau» gestoppt – Doch keine Wohnungen bei der Brauerei 100 Wohnungen sollten rund um die Felsenau-Brauerei in Bern entstehen. Doch daraus wird nichts. Zu eng wäre es auf dem Areal geworden.

Doch keine Wohnzone: Bei der Brauerei Felsenau bleibt alles beim Alten. Foto: Stefan Anderegg

Die Idee war bereits vor rund fünf Jahren gereift: Auf dem Areal der Felsenau-Brauerei in Bern sollten rund 100 Miet- und Eigentumswohnungen entstehen. Ein Grossteil der Wohnungen sollte am Hang oberhalb der Brauerei realisiert werden. Doch nun findet die Planung der Überbauung ein jähes Ende, wie die Projektverantwortlichen am Dienstagmittag mitteilten.

«Zahlreiche Hindernisse in den Bereichen Denkmalschutz, Zonenkonformität sowie die Lage im Aaretal-Schutzgebiet erschwerten die Umsetzung des Vorhabens», heisst es in der gemeinsamen Mitteilung der Halter AG (Immobilienentwickler), der Felsenau Immobilien AG (Grundbesitzerin) und der Brauerei Felnsenau AG.

Zudem erschwerte offenbar die Hanglage das Bauprojekt. Wie sich herausstellte, hätte der Hang nur geringfügig bebaut werden können, so dass es im Umfeld der Produktionsanlage der Brauerei zu einer zu grossen Verdichtung gekommen wäre. «Die Brauerei Felsenau AG als Betreiberin und die Felsenau Immobilien AG als Grundbesitzerin befürchteten daher, dass der langfristige Betrieb und damit die Zukunft der Brauerei Felsenau durch die Überbauung gefährdet wären», heisst es weiter.

Trotz Redimensionierung des Vorhabens konnten die Zweifel, dass durch die Wohnnutzung grosse Konflikte mit dem Betrieb entstehen würden, nicht ausgeräumt werden, halten die Projektverantwortlichen fest. Ein sofortiger Projektstopp sei somit unvermeidlich gewesen.

mib/pd