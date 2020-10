Leserantwort: Rätselhafte Pflanze – Doch kein Wachtelweizen? Eigentlich war sich die Leserschaft einig: Bei der unbekannten Pflanze handle es sich um den Wachtelweizen. Ein Leser hält aber vehement dagegen, er hat einen anderen Vorschlag. Melissa Burkhard

Kreuzenzian oder Wachtelweizen? Die Pflanze gibt weiterhin Rätsel auf. Foto: PD

«Nein, nein und nochmals nein!» Das war die Reaktion von Walter Blaser aus Laupen auf die in dieser Zeitung publizierte Leserantwort zu einer unbekannten Pflanze. Edwin und Katharina Schumacher aus Thun entdeckten sie auf der Elsigalp, auf 1885 Metern über Meer. Sie konnten die 40 Zentimeter hohe Blume nicht zuordnen und baten die Leserschaft um Hilfe. Die Mehrheit war der Meinung: Es ist der Wachtelweizen. Ganz anders sieht es Leser Walter Blaser: Der Wiesen-Wachtelweizen wachse – im Widerspruch zu seinem Namen – in Wäldern, an Waldrändern und in Mooren, aber nie auf Bergwiesen. Und: «Die Pflanze wird normalerweise nur circa 15 bis 30 Zentimeter hoch und ist recht zierlich.» Auch die Sorten Feld- und Acker-Wachtelweizen überzeugen den Leser nicht. Für ihn sei der Fall klar: Bei der Pflanze handle es sich um den Kreuzenzian oder auch Gentiana cruciata. Der aufrechte Wuchs und die kreuzgegenständigen Blätter würden ihn zu dieser Einschätzung bewegen. Die für den Enzian untypische Rotfärbung stamme wohl von der starken UV-Einstrahlung oder von der fortgeschrittenen Jahreszeit, ergänzt Walter Blaser. Das Pflanzenrätsel scheidet die botanisch interessierte Leserschaft.