Abstimmung in Oberbipp – Doch kein Pavillon Denkbar knapp lehnen die Oberbipperinnen und Oberbipper den Kredit für die Schulraumerweiterung ab. Am Problem ändert das nichts: Bis nächsten Sommer braucht es einen neuen Kindergarten. Melissa Burkhard

Hier hätte er stehen können – der neue Pavillon. Nun muss der Gemeinderat ein anderes Projekt erarbeiten. Foto: Nicole Philipp

Eigentlich ist Wachstum ja eine gute Nachricht für ein Dorf. In Oberbipp sorgt diese Tatsache aber für ziemliche Unruhe. Die wachsende Bevölkerungszahl hatte zur Folge, dass eine dritte Kindergartenklasse nötig wurde. Dafür fehlt in Oberbipp aber der nötige Schulraum. In diesem Jahr konnten die Kinder dank einer Ausnahmebewilligung der Bildungs- und Kulturdirektion noch im Schulhaus untergebracht werden. Ab nächstem Sommer sollte die Kindergartenklasse aber in einem neuen Pavillon zwischen Kindergartengebäude und Schulhaus unterkommen. So der Plan des Gemeinderates. Auch die Bibliothek sollte darin Platz finden. Sollte – denn der dazu nötige Kredit von 1,6 Millionen Franken für die Schulraumerweiterung wurde an der Urnenabstimmung abgelehnt. Mit nur 317 Nein- zu 291 Ja-Stimmen.