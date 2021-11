Thun: Nach der Wahl Ali-Oeschs – «Doch, es ist tatsächlich passiert» Die neue Gemeinderätin Katharina Ali-Oesch übernimmt die Bildungsdirektion. Während die SP vom Erfolg beflügelt ist, schielt die SVP bereits auf die Wahlen im November 2022. Gabriel Berger

So präsentiert sich der neue Thuner Gemeinderat ab dem 1. Januar 2022 (v.l.): Andrea de Meuron (Grüne), Peter Siegenthaler (SP), Raphael Lanz (Stadtpräsident, SVP), Konrad Hädener (Die Mitte), Katharina Ali-Oesch (SP, neu). Foto: PD/Patrick Liechti

Weniger als 22 Stunden nach der Bekanntgabe ihrer Wahl war am Montagmittag schon klar, welche Direktion Katharina Ali-Oesch übernehmen wird. Die frisch gekürte Thuner Gemeinderätin amtet ab dem 1. Januar als neue Vorsteherin der Direktion Bildung, Sport, Kultur. Dies schrieb die Stadt Thun in einer Mitteilung. Die Sozialdemokratin tritt damit die direkte Nachfolge ihres Vorgängers Roman Gimmel (SVP) an.

«Die vier anderen Gemeinderatsmitglieder behalten ihre bisherige Direktion», hiess es weiter. Die Zuteilung erfolgte an einer ersten informellen Besprechung des künftigen Gemeinderats am Montagmorgen. Formell wird die Regierung die Direktionsverteilung an der ersten Sitzung im Januar 2022 beschliessen.