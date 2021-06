Nummer 1 mit Comeback-Sieg – Djokovic rückt Federer und Nadal in den Nacken Der 34-jährige Djokovic holt gegen Tsitsipas einen 0:2-Satzrückstand auf gewinnt zum zweiten Mal Roland Garros. Mit 19 Majortiteln liegt er nun direkt hinter seinen zwei Hauptrivalen. René Stauffer

Titel Nummer 19 an einem Grand-Slam-Turnier: Novak Djokovic kommt Rafael Nadal und Roger Federer immer näher. Foto: Ian Langsdon/Keystone

Stefanos Tsitsipas fühlte sich unter der sengenden Pariser Sonne bei Finalbeginn so wohl wie zuhause, an einem Strand in der Ägäis. Er ging mit grimmiger Entschlossenheit vor 5000 Zuschauern in seinen ersten Grand-Slam-Final, bereit für alles, das da kommen mochte. Seine Einstellung war beeindruckend und ermöglichte ihm den Gewinn des ersten Satzes. Er führte dann sogar 7:6, 6:2, und der erste Grand-Slam-Titel eines Griechen schien nahe.

Schien. Denn gegenüber stand Novak Djokovic, der bekannterweise sieben Leben hat und der auch an diesem Sonntag seine ganze Klasse zeigte. Er gewann die Sätze drei bis fünf 6:3, 6:2, 6:4 und holte nach fünf Jahren Unterbruch seinen zweiten French-Open-Titel. Es war das erste Mal, dass er einen Grand-Slam-Final trotz 0:2-Satzrückstand noch gewann. Schon gegen Lorenzo Musetti war er in diesem Turnier 0:2 zurückgefallen.

Damit totalisiert der 34-Jährige nun 19 Grand-Slam-Pokale und ist seinem Ziel, diesen Rekord an sich zu reissen, so nah wie noch nie. Roger Federer und Rafael Nadal weisen beide nur noch einen Grand-Slam-Titel mehr auf. Und zehn der letzten elf dieser Titel gingen entweder an Djokovic, den drittältesten Paris-Sieger der Geschichte, oder den Spanier.

Frühe Vorteile für Tsitispas

Der erste Satz dauerte alleine 72 Minuten, und in diesen musste der Grieche einiges wegstecken. Er vergab im zehnten Game als erster einen Break- und Satzball, wurde im elften dann selber gebreakt. Er breakte zurück, ging im Tiebreak 4:0 und 5:2 in Führung – und lag plötzlich selber 5:6 zurück. Doch Djokovic verpasste diese kapitale Chance, verlor die nächsten drei Punkte in Folge, womit der Satz weg war.

Im zweiten Durchgang konnte der zwölf Jahre ältere Serbe das Tempo und die Power des laufstarken Griechen phasenweise nicht mehr mitgehen. Er wurde zum 0:1 und zum 2:5 gebreakt und griff zwischendurch zu einer Taktik, die sein früherer Coach Boris Becker als «Notfallplan» bezeichnete: Der Serbe versuchte, die Ballwechsel abzukürzen, streute immer wieder Stoppbälle ein. Seine Verwirrung musste gross sein: Hatte er nicht im Halbfinal Rafael Nadal geschlagen, den Sandkönig – und nun wurde er von einem Spieler vorgeführt, der seinen ersten Grand-Slam-Final bestritt?

Djokovic in Rot wie verwandelt

Nach 107 Minuten führte Tsitsipas mit 2:0 Sätzen, und wenig deutete darauf hin, dass ihm die Partie noch entgleiten könnte. Dann verschwand Djokovic in der Garderobe, kam mit einem roten Shirt zurück – und spielte wie verwandelt. Den dritten Satz holte er sich 6:3, den vierten, der mit einer Behandlung des Griechen auf dem Platz begann, mit 6:2. Jetzt war Tsitispas angeschlagen, begann er zu hadern, verloren seine Aktionen an Präzision.

Und Tsitsipas verlor im Entscheidungssatz, in dem der Schatten über den Platz kroch, auch schon sein zweites Aufschlagspiel. Während Djokovic sein Niveau locker hielt, wirkte sein Gegner nun erschöpft, enttäuscht, müde. Nach 4:11 Stunden stand das Verdikt fest, und Djokovic war der dritte Mann, dem es gelungen ist, alle vier Grand-Slam-Turniere mindestens zweimal zu gewinnen. Das war bisher nur den Australiern Rod Laver und Roy Emerson gelungen. Den Pokal erhielt der Serbe von der schwedischen Legende Björn Borg.

