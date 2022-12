Loubegaffer – DJ-Politiker MCW ermahnt den Stadtrat, und Schwestern kehren zurück Stadtratspräsident Manuel C. Widmer feierte ein rauschendes Fest. Fürs Weihnachtsfest gibt es kulinarische Bescherungen. Das sind die News aus Berns Gassen. die Loubegaffer

Tom Berger, Manuel C. Widmer und Thomas Hofstetter haben sich an den Dresscode des Abends gehalten. Foto: cla

Am Donnerstagabend verabschiedete sich der GFL-Stadtrat und amtierende Stadtratspräsident Manuel C. Widmer mit einem rauschenden Fest von der Bühne der Stadtpolitik. Schon bei der Sitzung kamen seine Ratskollegen in gelb-schwarzen Klamotten. Dies, weil der Hobby-DJ auch passionierter YB-Fan ist. Einzig das Grüne Bündnis war Spielverderberin und hielt sich nicht daran.

Zum Abschluss der Stadtratssitzung richtete Widmer mahnende Worte an das Parlament. «Es ist schleichend gekommen. Aber es wird im politischen Bern wieder ‹dürezoge›», sagte er. Er spielte dabei auf die berühmt gewordene Aussage des verstorbenen SVP-Gemeinderats Marc-Roland Peter an, der Ende der Achtzigerjahre angekündigt hatte, dass die Stadtregierung nun gegen die Aktionen der Jugendbewegung vorgehen werde. «Heute erlebe ich Politik by Powerplay. Das Ausstrecken der Hand zur Minderheit und das Ausloten von Kompromissen sind nicht mehr nötig und nicht mehr Teil des Politverständnisses», sagte Widmer an die Adresse der Stadtratsmitglieder des Rot-grün-Mitte-Bündnisses, dem seine Partei ebenfalls angehört.

Die Rede kam bei einem Teil der Angesprochenen nicht so gut an. Aber davon war im Gaskessel, wo das Team von Hanna-Lynn Schori um das Wohl der Gäste besorgt war, nur noch wenig zu spüren. Die Stimmung beim präsidialen Abschiedsfest – an dem der Gemeinderat in corpore teilnahm – war locker. Neben einigen Jungpolitikern aus dem Kinder- und Jugendparlament hielt auch Stadtpräsident Alec von Graffenried eine Ansprache. Und er setzte Druck auf den nächsten Stadtratspräsidenten Michael Hoekstra von der GLP auf. Denn unter Widmer wurde ein Viertel aller hängigen Vorstösse abgearbeitet. Der Stapi sagte, dass bis in drei Jahren der Berg an politischen Geschäften auf null gebracht werden könnte.

Ebenfalls eine Ansprache hielt FDP-Stadtrat Tom Berger. Er bezeichnete Widmer als seinen Ersatz-Papi und Brigitte Hilty Haller als sein Ersatz-Mami. Beide verliessen ihn nun Richtung Grossrat, und er stehe somit zur Adoption frei. Bergers Rede war emotional und witzig. Er bezeichnete Widmer, der auf Twitter ein grosses Mitteilungsbedürfnis hat, als den nettesten Wutbürger der Welt. Und: «Es gibt niemanden, der mich digital so aufregt und den ich analog so mag.» Der Stadtrat schenkte zum Abschied von MCW – wie Widmer genannt wird – neben Gutscheinen auch den sogenannten Ugly-Christmas-Pullover der BSC Young Boys.

Die Loubegaffer sind bekannterweise ziemlich verfressen. So setzen sie sich gern ins Restaurant Darling von Christoph Schürch im Breitenrainquartier. Dieses wird während der Ferienzeit italienisch: Marc Ballmer, Max Schmid und Joël Saager übernehmen mit ihrem Gastrokonzept Osteria Tre Amici temporär die Küche. Von 27. bis 29. Dezember heisst es somit nicht «Hello Darling», sondern «Ciao Ragazzi».

Mehr als Schwestern: Camille und Céline Rohn kochen erneut in der Region Bern. Foto: PD

Und eine Neuigkeit möchten die Loubegaffer der Leserschaft nicht vorenthalten: Die Schwestern Camille und Céline Rohn waren vor einem Jahr in der ehemaligen Schalterhalle Rossfeld mit ihrem Pop-up Aplati präsent. Nun sind sie nach einem Abstecher nach Graubünden in die Region Bern zurückgekehrt. Bis im Mai tischen sie im Quadrat in Zollikofen auf.

