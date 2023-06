Zwischenfälle nach Cupfinal

– Luganesi prügelten sich in Bern mit Servette-Fans Nach dem Cupfinal musste die Polizei mit Tränengas beim Streit zwischen Fangruppen intervenieren. Aneinandergeraten waren Anhänger des FC Lugano und von Servette-Genf.

An der Umzugsroute von der Innenstadt zum Stadion kam es zu Einschränkungen des öffentlichen und des privaten Verkehrs. Foto: Keystone

Die Kantonspolizei Bern war am Sonntag wegen des Cupfinals zwischen YB und dem FC Lugano in der ganzen Stadt präsent. Sowohl die An- als auch die Abreise beider Fangruppierungen seien ruhig und friedlich verlaufen. Das teilt die Polizei am Montagmittag mit.

Es sei nur zu vereinzelten Zwischenfällen gekommen. So wurden während des Umzugs der YB-Fans zum Stadion diverse Rauch- sowie Leuchtkörper gezündet, und als die Fans des FC Lugano eintrafen, flogen Knallkörper. Nach dem Spiel kam es vor dem Stadion zu einer Auseinandersetzung zwischen Anhängern aus Lugano und mitgereisten Anhängern von Servette.

Zur Trennung der beiden Lager setzte die Polizei Reizstoff ein. Weiter wurden am Rande der Feierlichkeiten in der Nacht auf Montag beim Breitenrainplatz ein Patrouillenfahrzeug der Kantonspolizei Bern und ein Wartehäuschen von Bernmobil versprayt. Zudem kam es zu einzelnen Lärmklagen und Sachbeschädigungen.

