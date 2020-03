So geht Corona in der Kita – «Distanzhalten ist unmöglich» Auch die Kinder und Angestellten der Kita Sumis werden vom Coronavirus eingeschränkt. Das Spazierengehen zum Beispiel ist kompliziert. Benjamin Lauener

Viele Kinder sinds nicht mehr: In der Kita Sumis ist es wegen des Coronavirus ruhiger als sonst. Foto: Raphael Moser

Normalerweise werden in der Kita Sumis bis zu elf Kinder betreut, momentan sind die Kleinen manchmal nur zu dritt. Gemäss den Weisungen des Kantons dürften es zwar fünf Kinder sein, aber diese Zahl wird an gewissen Tagen nicht mehr erreicht. «Viele Eltern konnten es sich so einrichten, dass sie selbst auf ihren Nachwuchs aufpassen können», erklärt Elisabeth Bärtschi, die Leiterin der Kita. Dies, obwohl die Väter und Mütter weiterhin die Rechnungen der Tagesstätte bezahlen müssen. Bärtschi schätzt sich glücklich mit den Reaktionen der Eltern, die grundsätzlich einfach froh seien, dass die Kita überhaupt geöffnet habe, und sehr verständnisvoll reagieren würden.