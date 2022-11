Wahlpodium in Meiringen – Diskussion um Bäder-Situation und Schmankerl aus dem Privatleben Ernste Themen, aber auch lockere Zwischenfragen gab es am Wahlpodium in der Tramhalle. Die drei Gemeindepräsidiumskandidaten liessen sich einiges entlocken. Nathalie Günter

Rege Diskussion in der Tramhalle (v.l.): Moderator Stefan Geissbühler, Chefredaktor dieser Zeitung, im Gespräch mit den Kandidaten für das Meiringer Gemeindepräsidium Daniel Studer (SP), Ernst Kehrli (FDP) und Werner von Bergen (SVP). Foto: Bruno Petroni

Es ist ein heisser Wahlherbst im Oberhasli: In Meiringen wird der gesamte Gemeinderat inklusive Präsidium neu gewählt. Für das präsidiale Amt stellen sich Daniel Studer (SP), Werner von Bergen (SVP) und Ernst Kehrli (FDP) zur Wahl (wir berichteten). Die Wahlen mobilisieren, wie sich am Montagabend zeigte: 130 Meiringerinnen und Meiringer besuchten das Wahlpodium dieser Zeitung in der Tramhalle.