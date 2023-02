Vorstoss im Thuner Stadtrat – Diskussion um Bade-Einstieg beim Seepark geht weiter Die marode Uferbefestigung beim Hotel Seepark muss saniert werden – darüber herrscht im Thuner Parlament Einigkeit. Doch viele wollen einen Schritt weiter gehen. Michael Gurtner

Lose Steine, verwitterte Treppe: So sieht der Zugang zum See beim Hotel Seepark heute aus. Foto: Michael Gurtner

Es ist ein beliebter Einstieg für Badende im südlichen Teil des Thuner Schadauparks – und er bietet im aktuellen Zustand einige Tücken: der Zugang zum Thunersee vor dem Hotel Seepark. Die Stadtratsfraktion GLP/EVP/EDU monierte in einem Vorstoss, die schmale Treppe in den See falle auseinander, im Uferbereich lösten sich zudem grosse Steine.