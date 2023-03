Innenstadt-Leist Thun – Diskussion über Fasnacht und Autoposer An der Hauptversammlung des Thuner Innenstadt-Leists kamen die Fasnacht und Autoposer zur Sprache: beides unliebsame Lärmquellen. Andreas Tschopp

Bunt und laut zieht die Thuner Fasnacht durch die Innenstadt. Das passt aber nicht allen. Fotot: Patric Spahni

Die Fasnacht löse jeweils «sehr ambivalente Reaktionen» aus, aber sei eben eine Tatsache in der Thuner Innenstadt: So führte an der Versammlung des Thuner Innenstadt-Leists Präsident René Gygax in das Thema ein und lancierte eine Umfrage dazu unter den gut 40 im Kino Rex Anwesenden. Er fragte in die Runde, ob sich der Leist gegen drei Überzeitbewilligungen für diesen Anlass offiziell wehren solle. Warum nur bei der Fasnacht und nicht auch beim Thunfest intervenieren?, meinte ein Votant bezüglich der nächtlichen Lärmimmissionen.