Diskriminiert vom Computerprogramm

Insofern ist es wenig überraschend, dass sich mittlerweile auch die Politik stark für die Entscheidungshilfen per Computer interessiert – mit ähnlichen Begründungen. Zusätzlich zum Argument der Effizienz, das beim Umgang mit Steuergeld ohnehin immer gut ankommt, schwärmen Politiker gern von der vermeintlichen Objektivität, die von Computern getroffene Entscheidungen ausstrahlen. Dass diese Objektivität in der Praxis jedoch häufig ein Trugschluss ist, davon konnten sich Bürger des US-Bundesstaats Indiana schon 2006 überzeugen.

Maschinen sollen über Sozialanträge entscheiden

Damals erteilte der Gouverneur Indianas dem Computerriesen IBM den Auftrag, die Verwaltung seiner Sozialsysteme zu modernisieren. Anstelle von Sozialarbeitern, die ihre Kunden oft über Jahre kannten, sollten Computer eine grössere Rolle spielen, Maschinen statt Menschen sollten künftig darüber entscheiden, ob Antragsteller tatsächlich ein Recht auf Beihilfe für Krankenversicherungen, Essen oder Wohnungen haben. Das erklärte Ziel der Regierung: Sozialmissbrauch sollte verhindert und die Entscheidungen sollten fairer gestalten werden.

Kern dieser computergestützten Lösung von IBM sollte ein Algorithmus sein: In einem Computersystem werden alle verfügbaren Daten der Antragsteller gesammelt, dort werden sie verarbeitet, am Ende steht das Ergebnis.

Durch den Computer steigt die Diskriminierungsgefahr

Im ersten Jahr nach der Einführung des neuen Computersystems wurden über eine Million Anträge abgelehnt, ein Anstieg von 54 Prozent. Zehntausende Menschen verloren ihre Krankenversicherung, Essensmarken oder andere Beihilfen. Viele von ihnen hatten neue Onlineformulare nicht korrekt ausgefüllt oder jahrealte Belege nicht mehr gefunden. In zumindest einem Fall starb eine Frau, weil ihr das Computersystem die notwendige Krebsbehandlung verweigert hatte. Recherchiert hat ihn die US-Autorin Virginia Eubanks,die seit Jahren zu den Folgen automatisierter Entscheidungsmechanismen forscht und an der State University of New York (SUNY) lehrt.

Ihre Erkenntnisse hat Eubanks 2018 in ihrem Buch «Automating Inequality. How High-Tech Tools Profile, Police, and Punish the Poor» zusammengefasst. Eubanks’ Botschaft: Algorithmen sind nicht neutral, egal, wie sehr Politiker von Effizienz und Objektivität der neuen Entscheidungshelfer schwärmen.

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt jetzt eine Studie des Ins­tituts für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT), in Auftrag gegeben von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Die Forscher sollten herausfinden, inwiefern algorithmenbasierte Systeme zu Diskriminierung einzelner Menschen oder ganzer Bevölkerungsgruppen beitragen können. Ein zentrales Ergebnis: Im Vergleich zu Entscheidungen durch Sachbearbeiter steigt die Diskriminierungsgefahr sogar noch, wenn Computer die Entscheidungen treffen. Denn Menschen urteilen von Fall zu Fall. Steckt ein Fehler im Algorithmus, hat er automatisch Auswirkungen auf alle Entscheidungen.