Violinprofessorin Monika Urbaniak – Diplomvorspiele sind für sie auch nach 26 Jahren noch Ausnahmezustand Die Violinprofessorin Monika Urbaniak hat in 26 Jahren an der HKB über 120 Studierende unterrichtet. So etwa auch Meret Lüthi und Marlen Reusser – bevor diese die Geige gegen das Velo eingetauscht hat. Martina Hunziker

Routine? Die hat Monika Urbaniak mittlerweile längst: «Ich kann meine Studierenden auf Details in den Noten aufmerksam machen, ohne dass ich sie vor mir habe.» Foto: Christian Pfander

Der grosse Konzertsaal der Hochschule der Künste Bern (HKB) ist zurzeit fast durchgehend ausgebucht. Gerade aber ist es still im abgedunkelten Saal, für eine knappe halbe Stunde, sodass wir für die Fotos in den Raum dürfen. Der Flügel und einige Notenpulte stehen schon im Scheinwerferlicht bereit für den nächsten Einsatz, genauso wie vis-à-vis in den Stuhlreihen ein langer Jurytisch mit Leselampen, Kugelschreibern und Wassergläsern: Es ist Semesterende, für viele Studierende an der Musikhochschule stehen die Diplomkonzerte an.