Olympia-Team in Thun – Diplom-Seglerinnen im Heimathafen empfangen Grosser Bahnhof für Linda Fahrni und Maja Siegenthaler: Die Olympia-Vierten mit dem 470er-Boot wurden am Dienstagabend im Thunersee-Yachtclub gefeiert.

Die erfolgreichen Spiezer Olympia-Diplom-Seglerinnen Linda Fahrni und Maja Siegenthaler im Gespräch mit der Spiezer Gemeindepräsidentin Jolanda Brunner und dem Thuner Gemeinderat Peter Siegenthaler. Foto: Christoph Gerber

Sechs Tage nach ihrem abschliessenden Triumph im Medal Race vor Enoshima bereitete der Thunersee-Yachtclub den beiden Spiezer Profiseglerinnen vom «LIMA Sailing Team» am Dienstagabend einen herzlichen Empfang. Eine grosse Zahl Segelsportlerinnen und Segelsportler gratulierte Steuerfrau Linda Fahrni und Vorschoterin Maja Siegenthaler zu deren vierten Schlussrang in der 470er-Bootsklasse an den Olympischen Spielen in Tokio.

Linda Fahrni und Maja Siegenthaler geben Autogramme. Foto: Christoph Gerber

Vor der Feier im Heimathafen in Dürrenast führten die beiden 28-Jährigen für den Segel-Nachwuchs vom Thunersee an dessen regionaler Sommersegelwoche eine Autogrammstunde durch.