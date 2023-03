Besuch aus der Urzeit – Dinos kommen auf das Des-Alpes-Areal Auf dem Des-Alpes-Areal ist eine grosse Dinosaurierausstellung geplant. Das entsprechende

Baugesuch läuft noch, der Aufbau hat aber schon begonnen. Anne-Marie Günter

Roger Adolfsen mit seinem Tyrannosaurus Rex, der auf das Des-Alpes-Areal gezügelt wird. Foto: Anne-Marie Günter

Insgesamt elf grosse Camions, gefüllt mit Dinosauriern, fahren auf den Carparkplatz an der Strandbadstrasse in Interlaken. Die kleineren kommen am Stück, die grossen wie der Dinosaurus Rex oder der Brachiosaurier mit abgetrenntem Schwanz, Kopf oder abgetrennten Beinen.