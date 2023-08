Digitaltage in Thun – Tipps und Tricks für den digitalen Alltag daheim und im Geschäft Nach mehreren Anläufen unter dem Dach von Digital Switzerland geht Thun eigene Wege beim Digitaltag. Und sucht die Nähe zum Alltag der Bevölkerung.

Gross war der Stolz in der elftgrössten Schweizer Stadt, als sie 2019 in den erlauchten Kreis der Partnerstädte von Digital Switzerland aufgenommen wurde, dieser Branchen- und Lobby-Organisation, die die Schweiz branchenübergreifend digital vorantreiben will. Bald aber zeigte sich, dass all die Hacks und Keynotes und wie die Events Neudeutsch alle genannt werden, den Puls der breiten Bevölkerung nur bedingt treffen. Deshalb organisiert der Wirtschaftsraum Thun (WRT) von September bis November 2023 eine neue Form von Digitaltagen, wie er in einer Medienmitteilung schreibt.

Praktische Hilfen

Das Programm umfasst verschiedene physische und virtuelle Veranstaltungen in der Region Thun, wobei der WRT die Anlässe in Kooperation mit regionalen Partnern und Organisationen durchführt. Natürlich gehören Veranstaltungen zu Trendthemen wie Bitcoin oder Chat-GPT zum Programmfächer. Aber es gibt eben auch die Möglichkeit, an Technikhilfe-Workshops teilzunehmen, an Einführungen für den Umgang mit sozialen Medien, oder man kann in die digitale Stadtbibliothek gehen oder an Vorträgen von lokalen KMU teilzunehmen, die sich zum Beispiel mit digitalen Geschäftsprozessen befassen oder mit den Fragen, wie man PDF korrekt erstellt oder wie Maschinen sehbehinderten Personen korrekt vorlesen können.

Es werden Diskussionen, Kurse, Referate und Livestreams angeboten. «Der WRT will mit den regionalen Digitaltagen die Befähigung in der Digitalisierung unterstützen und die technischen Möglichkeiten mit der digitalen Transformation verstärken», schreiben die Verantwortlichen in der Medienmitteilung. Bei den Digitaltagen Thun gehe es darum, «dass der breiten Bevölkerung digitale Themen nähergebracht werden». Beispiele dafür sind die Technikhilfe, ein Kurs für digitale Behördengänge oder die Aufklärung zum Thema der digitalen Identität. «Insgesamt sollen die Digitaltage die Fragen der Bevölkerung aufnehmen und die Ängste im Zusammenhang mit der Digitalisierung entkräften.»

