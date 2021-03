Fast kein Empfang in Abländschen – Digitale Steinzeit oder entspannte Auszeit? Der Handyempfang in der Saaner Exklave Abländschen ist unbefriedigend. Was die einen ärgert, ist den anderen egal. Doch jetzt kündigt die Swisscom Verbesserungen an. Kerem S. Maurer

Das mangelhafte Mobilfunknetz in Abländschen soll demnächst ausgebaut werden. Foto: Kerem S. Maurer

In Abländschen hängt der Handysegen schief. In der Saaner Exklave jenseits des Mittelbergpasses, die als eine der abgelegensten Ortschaften im Kanton Bern gilt, leben nur etwa 30 Einwohner. Sie haben mit vielen Funklöchern und schlechtem Empfang zu leben – und das zu Zeiten von Homeoffice. Auch bei Stromausfall, der länger als eine Stunde dauert, bricht das Mobilfunknetz zusammen, weil die Batterie in der Antenne diese nur während einer Stunde mit Strom versorgen kann.

«Wir leben noch in der digitalen Steinzeit!» Hanspeter Dänzer, Präsident der Dorforganisation in Abländschen

«Wir leben noch in der digitalen Steinzeit! Es ist eine ganz und gar unbefriedigende Situation», sagt Hanspeter Dänzer, Präsident der Dorforganisation in Abländschen, der in seinem Haus nur am Küchentisch Handyempfang hat. Die Beschwerden der Einwohnenden wegen des schlechten Empfangs und der langsamen Internetleitungen hätten sich in jüngster Zeit wieder gehäuft, betont er und fügt entschlossen hinzu: «Jetzt muss etwas geschehen!» Dänzer hat sich hilfesuchend an die Gemeinde Saanen gewandt.