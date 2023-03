Pilotprojekt in Adelboden – Digitale Dorfstrasse will Gas geben Die Betreiber der digitalen Dorfstrasse Adelboden sind in der Testphase beinahe ins Schleudern geraten. Mit neuen Investoren wollen sie nun Gas geben. Godi Huber

Hotelmanagerin Anke Reindl im Shop Vogellisi-Welt, wo die Produkte der digitalen Dorfstrasse auch angeboten werden: «Neue Investoren und neuer Onlineshop.» Foto: Godi Huber

Ein hausgemachter Brotaufstrich, eine Trockenwurst und eine Fonduemischung: Dies waren in den vergangenen Tagen die gefragtesten Produkte im Onlineshop der digitalen Dorfstrasse Adelboden. Gut ein Jahr ist es her, dass das Angebot mit namhaften Fördergeldern der Berner Wirtschaftsförderung, grossen Hoffnungen und medialer Begleitung aus der Taufe gehoben worden war. Die digitale Dorfstrasse wollte dem lokalen Gewerbe den Weg in die immer virtueller werdende Zukunft ebnen: mit einem gemeinsamen Verkaufsshop an bester Lage am Dorfplatz und einer Onlineladentheke, wo hochwertige lokale Produkte rund um die Uhr über das Internet bestellt werden können.