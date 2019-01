Das Influencer-Geschäft läuft – für alle Nicht-Eingeweihten – in der Regel so ab: Jemand, der schön, sportlich oder weitgereist ist und eine gewisse Anzahl an Fans in den sozialen Medien hat, erhält von einem Unternehmen Produkte und/oder Geld, um besagte Produkte zu bewerben. Das kann vom Nagellack bis zum Aufenthalt in einem exotischen Luxus-Resort so ziemlich alles sein. Dies hat in der Vergangenheit bestenfalls zu lustigen Fotos geführt oder gar zu gelungenen Werbekampagnen, schlimmstenfalls zu Neid oder Missgunst.

Doch jetzt mehren sich die Erzählungen zunehmend verunsicherter Influencer, die auf echte Trickbetrüger aufmerksam machen. Die Geschichte von Carley Rudd und Henry Wu erzählt von einem so elaborierten Blöff, dass man den Köpfen dahinter fast Anerkennung zollen will. Beide wurden von einer Person kontaktiert, die vorgab, Wendi Murdoch zu sein. Die vermeintliche Business Woman und Ex-Frau von Rupert Murdoch lud angeblich über hundert Fotografen und Instagrammer nach Indonesien und Malaysia ein.

1400 Dollar für eine Fotografenlizenz

Interessant an diesem Fall: Die Opfer beschreiben den Betrug als fast perfekt – alles schien echt zu sein. Die E-Mails, die Verschwiegenheitsvereinbarung, die Briefings, sogar die Telefonate. Den Instagrammern wurde eine Bezahlung versprochen sowie die Erstattung aller Reisekosten. Doch dann wurde es ziemlich schnell schräg.

«Ich fühle mich missbraucht, naiv und gedemütigt.»Betrugsopfer Carley Rudd

Am Tag vor der Abreise erfährt Rudd, eines der Opfer, dass sie 1400 US-Dollar zahlen solle für eine Fotografenlizenz. Was sie stutzig machte, war nur ein erster Punkt in einer Reihe von Unstimmigkeiten, die sich in der Folge ereignen sollten. Der Fahrer macht Halt bei einer Autowerkstatt, um die 1400 Dollar zu übergeben, und ist am nächsten Tag auf einmal nicht mehr auffindbar, die Fotografin muss sich zusammen mit dem mitgereisten Ehemann selbst durchschlagen. Zwischendurch gibt es regelmässig Anrufe der vermeintlichen Frau Murdoch und ihres Assistenten, die dazu dienen, Rudd unter Druck zu setzen. Am Ende war der Kontakt zur falschen Wendi und ihrem Assistenten komplett abgebrochen: Die junge Amerikanerin war Betrügern aufgesessen. Auf ihrem Blog sagt sie: «Ich fühle mich missbraucht, naiv und gedemütigt.»

Ob dieses Bild auf dem Horror-Trip entstand? Indonesien von seiner schönen Seite.

Henry Wu, der auf seiner Website ebenfalls beschreibt, wie er Opfer der Kriminellen wurde, verweist übrigens auf einen Bericht des «Hollywood Reporter» aus dem letzten Sommer. Anscheinend wurden mit dieser Masche schon länger Freischaffende aus der Medienbranche geneppt.