Was bedeutet seine Kündigung für das Tech-Unternehmen? Das ist sehr schwer zu sagen. Meldungen über ein baldiges Ende von Apple werden sicher nicht weniger werden. Aber Ives Einfluss wird noch über Jahre zu spüren sein, da er auch an Projekten beteiligt war, von deren Existenz wir nicht mal wissen. Dann ist aktuell ziemlich unklar, wie die Zusammenarbeit von seiner neuen Firma mit Apple aussehen wird. Ist das reine PR-Augenwischerei oder wird er so weiter Einfluss auf Apples Design nehmen können?

Wer kümmert sich jetzt ums Design bei Apple und was wird der Kunde davon merken? Hier wird es etwas insiderig. Man sollte zwar nie viel auf Organigramme geben. Aber es ist schon auffällig, dass die zwei Chefs von Hardware- und Software-Design nun dem Chief Operating Officer untergeordnet sind und nicht mehr einem Chief Design Officer (Ives alte Rolle). Sucht Apple vielleicht einen neuen Super-Design-Chef oder wurde die Abteilung zurückgestuft? Wie gesagt, man sollte nicht zu viel auf Organigramme geben und einmal schauen, was in den nächsten Jahren passiert. Ich vermute, als Kunde merkt man davon kaum etwas. Weder im Positiven noch im Negativen. Dazu sind solche Produkte viel zu sehr eine Team-Leistung.