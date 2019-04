Youtube verwechselt Feuer in Paris mit 9/11

Viele Nutzer bemerken unter den Aufnahmen einen irritierenden Hinweis. In mehreren Livestreams, die zu dieser Zeit Hunderttausende Menschen sehen, blendet Youtube einen auffälligen grauen Streifen ein: «Die Anschläge des 11. September waren (...) der tödlichste Terroranschlag auf amerikanischem Boden in der Geschichte der USA.» Darunter folgt ein Link auf den Eintrag über 9/11 in der Encyclopedia Britannica.

Warum verknüpft Youtube den Anschlag auf das World Trade Center mit dem Brand in Paris? Wurde das Feuer etwa von Menschen gelegt, stecken Terroristen dahinter? Dafür gibt es keine Indizien. Für den Hinweis sind Youtubes Algorithmen verantwortlich, die wohl optische Gemeinsamkeiten zwischen der Übertragung aus Paris und Videos von den Anschlägen in New York 2001 entdeckt haben. Das vermutet jedenfalls Informatik-Professor Vagelis Papalexakis im Guardian. Youtube selbst erklärt nur, dass die Funktion von Algorithmen gesteuert werde, die manchmal die falsche Entscheidung träfen. Man habe die Hinweise unter den Livestreams aus Paris entfernt.

Bildstrecke des verheerenden Feuers: