«Im Krematorium ist das Publikum lebendiger»

Eine Journalistin schrieb Anfang Jahr in der «Dorstener Zeitung» über Sicherheitsprobleme bei Computerprozessoren – und machte allein das Design, also das «Aussehen» der Chips für die Sicherheitslücke verantwortlich. Für diesen Fehler erntete sie sogleich Spott und Häme im Internet.

Letzte Woche brachte der deutsche Redaktor Roland Grün frischen Wind in die Diskussion – zumindest auf Twitter: «Im Nachhinein ist alles dann meist lustiger als in diesem Moment. Daher möchte ich hier eine kleine Aktion starten, und jeder Medienschaffende, der mag, macht mit: #MeinGroessterFail.» Seither posten Journalisten auf der Social-Media-Plattform ihre gröbsten Fehler. Ein Best-of.

#MeinGroessterFail

Variété:

Komme nach einer Moderation von der Bühne in die Garderobe und sage: "Im Krematorium Spandau ist das Publikum lebendiger".

Das Ansteck-Mikrofon war noch offen.

Der Abend war gelaufen. — Fotograf A. Lauer (@Fotograf_Lauer) 6. Januar 2018

Ende Telefoninterview. Ich: "Sagen Sie mir noch ihren Vornamen?" Er: "Maria" Ich: "Maria?" Er: "Ja". Ich: "Nur Maria?" Er: "Ja, wieso?" Ich: "Kannte ich bei Männern bisher nur als Zweitnamen." Sie: "Ich bin eine Frau. Ich rauche nur sehr viel." #MeinGroessterFail — Daniel Magalski (@DanielMagalski) 8. Januar 2018

Einer noch:



Als Freie habe ich den damaligen Bundesliga-Profi Ioannis Amanatidis bei einer Aktion für Jugendliche befragt, ohne zu wissen, wer vor mir steht...



„Was machen Sie beruflich?“

-„Fussballer“

„Nein, Ihr richtiger Beruf!“#MeinGroessterFail — Doro Back (@DoroBack) 6. Januar 2018

#MeinGroessterFail ist mein bisher grösster "Erfolg" auf Twitter: >25'000 Klicks für "UFO-Generalsekretär Kofi Annan" ????????????? — Klaus Bonanomi (@KlausBonanomi) 7. Januar 2018

Zusammen mit damaligen Kollegen unbedacht per EIL rausgehauen, dass der unterschenkelamputierte Sprinter Oscar Pistorius "auf freien Fuss" gesetzt wurde. #MeinGroessterFail https://t.co/3zG32a7Vqx — Julia Böhling (@Jul_Boehling) 6. Januar 2018

Nicht #MeinGroessterFail, aber unvergesslich: Als mir Courtney Love während des Interviews eingeschlafen ist. Füll mal so 'ne Doppelseite! — Marguerite Meyer (@marguerite_jay) 6. Januar 2018

Doch noch eingefallen: #MeinGroessterFail war, als ich als Moderatorin des „StadTalk“ in Winterthur zu Florian Ast sagte, er sehe aus wie das „Kleine Arschloch“ von Walter Moers. https://t.co/GLoATycDIn — Nicole Meier (@Mei_Nic) 6. Januar 2018

#MeinGroessterFail: als ich zu Beginn des Interviews mit einem gehörlosen Ehepaar das Aufnahmegerät einschalte und realisiere, dass sie sich in Gebärdensprache ausdrücken. — Nina Scheu (@NinaScheu) 7. Januar 2018

#MeinGroessterFail-Tweets

Lachen über andere ist bekanntlich einfach. Aber Fehler machen wir alle. Wir haben uns auf der Redaktion dieser Zeitung einmal umgehört. Hier eine Sammlung unserer ganz persönlichen Aussetzer:

Musste in einem Testspiel von YB gegen Xamax Raphaël Nuzzolo ablichten und hab mich aufgestellt, den YB-Angriff zu fotografieren. Habe dann aber erst nach fünf Minuten gemerkt, dass Nuzzolo nicht mehr bei YB, sondern beim Gegner spielt. Habe dann schnell und möglichst unauffällig noch die Seiten gewechselt, um ihn in den Fokus zu bekommen. Der Transfer war über ein halbes Jahr her... (Raphael Moser, Fotograf)

Im Mai 2008 und vor dem letzten Meisterschaftsspiel von YB gegen Basel war die Euphorie auf der Redaktion grenzenlos. «Die Berner Zeitung produziert heute nach der Entscheidung im Titelkampf ein Extrablatt, das kurz nach Mitternacht beim Stade de Suisse gratis verteilt wird», schrieben wir auf der BZ-Titelseite. Den Rest der Geschichte kennen wir: Der FC Basel wurde Meister, und YB wartet seit nun schon 31 Jahren auf einen Titel. (Peter Jost, Chefredaktor)

Mailverkehr:

– Lieber Sven (ich glaub, wir sind Duzis, ich hoff, wir sind Duzis:-))

– Liebe Nicole. Schön, von dir zu hören, ja, wir sind per du miteinander. Liebe Grüsse aus London, Björn Inniger

– Hab ich dich Sven genannt? O my God. Sorry. Aber du hast mich Nicole genannt?

– Liebe Nina, ich dachte, wenn du mich Sven nennst, dann kann ich dir gut Nicole sagen . . . ;-) (Nina Kobelt, Kulturredaktorin)

Ich titelte eine Besprechung von Franz Hohlers Kurzprosa mit «Der Zeitgeist spuckt in allen Ecken». Es war mein allererster Artikel als Redaktorin dieser Zeitung. (Lucie Machac, Gesellschaftsredaktorin)

Vor lauter Champagner nach der Filmpremiere von «Das Parfüm» habe ich vergessen, den Bericht zu schreiben... (Stefanie Christ, Kulturchefin)

Ich habe in einem Artikel über Neuenegg mal Scheissanlage statt Schiessanlage geschrieben. (Stephan Künzi, Regionschef) (Berner Zeitung)