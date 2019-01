Wer übermässig viel Zeit auf Facebook verbringt, zeigt ähnliche Symptome wie Drogenabhängige oder Spielsüchtige – das ist (vereinfacht gesagt) das Ergebnis einer Studie, die das Journal of Behavioral Addictions veröffentlicht hat. Dar Meshi, Andrew Bender und Antonio Verdejo-Garcia von der Hochschule in East Lansing, Michigan, sowie Anastassia Elizarova von der McGill University in Montreal, Kanada, untersuchten dazu 71 Probanden einer nicht näher genannten «grossen deutschen Universität» im Alter von 18 bis 35.