«Datenschützer» Zuckerberg im Glaubwürdigkeits-Check

Natürlich ist das ein rein fiktives Szenarion – aber vielleicht blickt die Welt in fünf Jahren zurück und erinnert sich an den März 2019, der den Grundstein für Facebooks fundamentalen Wandel legte. Jenen Monat, in dem ein unkontrollierbarer Gigant selbstbestimmt zu schrumpfen begann, und in dem das World Wide Web von einer konzerngesteuerten Gelddruckmaschinerie zu einer Technologie wurde, die Menschen verbindet und Gräben überwindet.

Wie realistisch dieses Szenario ist, hängt davon ab, wie ernst Mark Zuckerberg seine eigenen Worte meint. In einem Blogbeitrag, der parallel in der Washington Post und der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung erschienen ist, beschreibt er «vier Ideen, um das Internet zu regulieren». In der Theorie sind es vernünftige, teils sogar spektakuläre Forderungen. In der Praxis stellt sich eine entscheidende Frage: Wie glaubwürdig ist der Chef eines der mächtigsten Unternehmen der Welt, der bekennt, dass Unternehmen weniger Macht haben sollten? Die vier Ansätze Zuckerbergs zusammengefasst – und wie man sie bewerten kann.

1. Facebook will nicht allein entscheiden, was gesagt werden darf

Der Kontext: Täglich trifft Facebook Millionen Mal eine heikle Abwägung: Wo endet Meinungsfreiheit? Teils sind es Maschinen, teils ist es einer der 15'000 Content-Moderatoren, die entscheiden, ob ein Beitrag gelöscht wird oder online bleibt. Die Grundlage bilden Facebooks Gemeinschaftsstandards, das genaue Regelwerk aber ist geheim. Facebook gibt weder Einblick in seine Algorithmen, noch veröffentlicht es die komplexen Schulungsdokumente, mit denen es die Prüfer ausbildet.

Das schreibt Zuckerberg: «Aus der Politik bekomme ich häufig zu hören, dass wir zu viel Macht darüber haben, was gesagt werden darf und was nicht», schreibt Zuckerberg. «Und offen gesagt, stimme ich ihnen zu.» Er schlägt vor, dass unabhängige Gremien festlegen sollen, wo die Grenze zwischen Meinungsfreiheit, Hassrede und terroristischer Propaganda verläuft.

Der Vorschlag in der Analyse: Experten fordern das schon lange. Man kann dem Facebook-Chef vorwerfen, dass er Jahre gebraucht hat, um zu diesem Schluss zu gelangen. Aber späte Erkenntnis ist besser als gar keine. Solche grundlegenden Entscheidungen gehören nicht in die Hände von einzelnen Unternehmen.