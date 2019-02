Die Kernzielgruppe der App sind elf- bis 15-jährige Kinder und Jugendliche, schätzt Bahr. Das Pikante daran: Offiziell ist die Nutzung erst ab 13 Jahren erlaubt. Daran halten sich offenbar nicht allzu viele. «Ich war auch schon viel früher auf Tiktok», sagt die 15-jährige Leonie, die ihren Nachnamen lieber nicht in diesem Artikel lesen will.

Ihre rund 700'000 Fans in Tiktok kennen sie vor allem als @leoobalys. «Ich kann dort kreativ sein, egal, ob es um Beauty oder Sport geht.» Täglich lädt sie kurze Tanzclips von sich hoch, in denen sie ihre langen Haare in Zeitlupe fliegen lässt. An Tiktok gefalle ihr, dass man so einfach mit anderen Nutzern in Kontakt treten und auf deren Videos reagieren könne. Das geht zum Beispiel mit der Duett-Funktion: In Tiktok befreundete Nutzer können ein Video zur selben Audiospur erstellen, beide Videos werden nebeneinander angezeigt.

Wie viele Menschen nutzen sie?

Im Juni 2018 sollen nach Medienberichten weltweit etwa 500 Millionen Menschen die App jeden Monat genutzt haben – die meisten davon in China. Seitdem dürften die Nutzerzahlen deutlich gestiegen sein. Denn im August fusionierte das Unternehmen die Mitsing-App mit der sehr ähnlichen App Musical.ly. Diese hatte Bytedance im November 2017 für fast eine Milliarde US-Dollar aufgekauft. Musical.ly brachte etwa 100 Millionen aktive Nutzer mit.

Dem Marktforschungsunternehmen Sensortower zufolge war Tiktok im vergangenen Jahr in Apples App Store die weltweit beliebteste App. Über den Google Play Store wurden nur Whatsapp, der Facebook Messenger und Facebook häufiger heruntergeladen.

Wer sind die Stars in Tiktok?

Zwillinge stehen unter Tiktok-Nutzern offenbar hoch im Kurs. Die weltweit grössten Stars sind Lisa und Lena aus Stuttgart. Der Account der beiden 16-Jährigen hat mehr als 32 Millionen Fans, schon in der Vorgänger-App Musical.ly waren die beiden Mädchen mit ihren synchronen Choreografien sehr erfolgreich. Mittlerweile vernachlässigen Lisa und Lena ihren Tiktok-Account fast schon ein bisschen. Sie haben aus ihrer Bekanntheit ein Geschäftsmodell gemacht: Auf Instagram posten sie regelmässig Fotos von sich, über ihr Modelabel J1MO71 verkaufen sie Portemonnaies, Badeschlappen und Pullover. «Sie sind aus Tiktok herausgewachsen», sagt Berater Charles Bahr. «Früher war Youtube häufig das Sprungbrett für Influencer.» Heute sei es Tiktok.

Die Möglichkeiten für Unternehmen, die App werblich zu nutzen, seien bisher noch begrenzt. Wer mit seiner Reichweite Geld verdienen, beruflicher Influencer werden will, muss deshalb auf andere Plattformen ausweichen. Doch Betreiber Bytedance plant offenbar, demnächst auch Werbung für europäische Nutzer einzuführen. Dann wäre Tiktok auf einen Schlag nicht mehr nur ein grosses soziales Netzwerk, sondern auch eine lukrative Plattform für Profis – sehr junge Profis.